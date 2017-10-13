Из Грузии с любовью: в столице Урала выступит старейший театр Кавказа

За роль в этом спектакле Валерий Харютченко (слева) стал обладателем «Золотого диплома» фестиваля «Золотой витязь». Фото: Тбилисский театр им. Грибоедова

В Екатеринбург в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приедет Тбилисский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова. Этот театр был основан в 1845 году и является старейшим русским театром за пределами России. На площадке Свердловского театра драмы труппа из Грузии представит спектакль «Холстомер. История лошади» по повести Льва Толстого.

Этим летом Свердловский театр драмы побывал с гастролями на Кавказе — артисты выступали в Минеральных Водах, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске. Причём в тур труппа ездила практически полным составом, захватив с собой почти полсотни работников разных цехов театра и три фуры декораций. Теперь время ответить свердловчанам — в Екатеринбург с гастролями приедет Тбилисский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова — первый профессиональный театральный коллектив на Кавказе.

В своё время на сцене этого знаменитого театра выступали настоящие звёзды — Вера Комиссаржевская, Мария Савина, Полина Стрепетова и другие. Спектакли в Тбилисском театре ставили Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Пётр Фоменко.

В 2013 году Театр имени Грибоедова получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучший русский театр за рубежом». Пригласить этот коллектив на гастроли считают за честь лучшие фестивали и театры мира. К слову, сегодня этот театр является самым посещаемым в Грузии.

В Екатеринбург труппа привезла спектакль «Холстомер. История лошади» — посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий путь которых начинался именно в Грузии, а этот спектакль стал вехой в их биографии.

Художественный руководитель театра и режиссёр Автандил Варсимашвилиявляется обладателем Гран-при Международного фестиваля «Золотой витязь» именно за этот спектакль. В трактовке Варсимашвили образ главного героя — мерина Холстомера — в постановке «разыгрывают» трое исполнителей. Режиссёр говорит со зрителем о мудрости, любви и сострадании, благородстве и непростой судьбе, которая учит терпимости к несовершенству мира.

Показы состоятся 15 и 16 октября.