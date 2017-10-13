Лауреатами Крапивинской премии стали четыре автора из Москвы

Премию Командора получает Евгений Рудашевский из рук и.о. министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной (слева) и внучки Владислава Крапивина — Дарьи Крапивиной. Фото: Денис Неугодников

В Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи имени В.П. Крапивина состоялась торжественная церемония вручения международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. В число финалистов премии вошли 11 детских авторов, из которых жюри выбрало четыре лауреата.

В этом году в финал премии вышли работы из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону, Самары, Якутии и Казахстана.

За рамки списка финалистов вышел отряд «Каравелла», который вручил специальный диплом писателю из Канады Марине Ясинской за произведение «Папины острова» с формулировкой: «Автору, хранящему верность детской теме». Марина Ясинская получила награду ещё до объявления длинного списка.

Премия детского жюри была вручена Дарье Варденбург из Москвы за книгу «Правило 69 для толстой чайки». Одну из ключевых наград — премию Командора, которую присуждает сам Владислав Крапивин, получил ещё один москвич Евгений Рудашевский за произведение «Ворон».

Дарья Варденбург и Евгений Рудашевский также названы в числе лауреатов премии. Кроме того, победителями стали москвичи Татьяна Гончарук («Пешки») и Влада Рай («Сестра мира»).

Напомним, что премия имени Владислава Крапивина за лучшие произведения для детей и подростков ежегодно вручается с 2006 года. Вместе с премией лауреаты получат дипломы и памятные медали. Общий фонд премии 200 тысяч рублей. В этом году он будет распределён между четырьмя лауреатами (по 50 тысяч рублей каждому).