Свердловчанки – самые красивые девушки России

Людмила Попова, «Краса России-1997» (Екатеринбург), представляла Россию на «Мисс Мира-1997». Фото: krasarossii.ru

20 лет назад – 21 октября 1997 года – самой красивой девушкой страны впервые была признана свердловчанка: 17-летняя екатеринбурженка Людмила Попова стала «Красой России».

На конкурс «Краса России – 1997» будущая победительница попала достаточно случайно.

Она только-только окончила школу и начала работать манекенщицей в агентстве «Глобус-модель». В её активе была лишь одна (причём довольно скромная) победа – в региональном этапе конкурса «Мисс Fa». На всероссийском финале в Ялте свердловчанка лавров не снискала, но зато «засветилась» – и этого, как выяснилось впоследствии, было достаточно... Конкурса «Мисс Екатеринбург» тогда ещё не существовало, и когда организаторам «Красы России» потребовалась девушка из Свердловской области, Людмила оказалась единственной, кого они знали.

К числу фаворитов конкурса её никто не относил, но жюри под председательством Вячеслава Зайцева выбрало именно её. Возможно, сказалось то, что знаменитый модельер знал свердловчанку, поскольку она иногда работала и на московских показах. Кроме того, судьям очень понравились доброжелательность и воспитанность уральской красавицы – этим она сильно выделялась среди других претенденток.

Вскоре после завоевания всероссийской короны Людмила переехала в Москву, где и живёт до сих пор. Она окончила факультет лингвистики Российского университета Дружбы народов, вышла замуж, родила дочь.

В последнее время увлеклась музыкой и даже записала свой альбом.

Выглядит ещё лучше, чем 20 лет назад.

Людмила Попова

Фото: Станислав Савин

Титул и год завоевания: «Краса России – 1997»

Место рождения: Екатеринбург

Возраст и рост: 17 – 175

Объёмы: 86-57-86

Карьера после конкурса: участие в конкурсе «Мисс мира» (в финал не вышла); съёмки в фильме Александра Абдулова «Бременские музыканты & Co» (2000)

Любопытный факт. На конкурсе «Мисс мира – 1997» выступал сверхпопулярный тогда пуэрториканский певец Рики Мартин. Людмила Попова оказалась прямо за ним, и 4 c половиной минуты все смотревшие конкурс видели, как она лихо отплясывает под всемирный хит «Uno, dos, tres». Запись выступления этого импровизированного дуэта легко найти в «Ю-тьюбе».

Ирина Антоненко

Фото: missrussia.ru

Титул и год завоевания: «Мисс Россия – 2010»

Место рождения: Екатеринбург

Возраст и рост: 18 – 177

Объёмы: 90-61-91

Карьера после конкурса: участие в конкурсе «Мисс Вселенная» (топ-15); съёмки в 12 кинофильмах; ведёт на ТНТ программу о здоровье

Любопытный факт. Единственная победительница, которая завела персональный сайт – irinaantonenko.ru. Правда, сейчас, набрав этот адрес, читатель переадресуется на страничку Ирины на сайте актёрского агентства.

София Никитчук

Фото: missrussia.ru

Титул и год завоевания: «Мисс Россия – 2015»

Место рождения: Снежинск

Возраст и рост: 21 – 177

Объёмы: 88-63-91

Карьера после конкурса: участие в конкурсе «Мисс мира» (первая вице-мисс, то есть второе место); съёмки в телесериале «София»

Любопытный факт. В мае 2015 года на обложке екатеринбургского журнала «Стольник» появилась фотография Софии, завёрнутой в российский триколор. Кое-кому это показалось оскорблением национального флага. Главный редактор и директор издания были вызваны в прокуратуру «для беседы», была начата проверка и в отношении самой девушки. В итоге прокуратура области заявила, что никаких нарушений не выявила.

Лада Акимова

Фото: krasarossii.ru

Титул и год завоевания: «Краса России – 2016»

Место рождения: Петропавловск (Казахстан)

Возраст и рост: 18 – 171

Объёмы: 86-61-89

Карьера после конкурса: участие в конкурсе «Мисс Земля» (ноябрь 2017)

Любопытный факт. В основном конкурсе 2016 года должны были участвовать две свердловчанки: победительницы екатеринбургского и областного этапов Юлия Игнатова и Анастасия Суркова. А Лада Акимова должна была выступать в категории «Юная Краса России». Однако к моменту финала девушке исполнилось 18 лет, под стандарты «юных» (то есть тех, кому не больше 17 лет) она перестала попадать, и её решили допустить к участию в главном конкурсе.

Полина Попова

Фото: missrussia.ru

Титул и год завоевания: «Мисс Россия – 2017»

Место рождения: Екатеринбург

Возраст и рост: 21 – 177

Объёмы: 86-61-86

Карьера после конкурса: участие в конкурсе «Мисс мира» (декабрь 2017)

Любопытный факт. В народном опросе, который организаторы конкурса провели на своём официальном сайте перед началом финального этапа, Полина Попова заняла только десятое место.

Успех Людмилы Поповой наши землячки не могли повторить более 10 лет. Зато потом выиграли за семь лет 4 раза. А теперь екатеринбурженкам принадлежат короны обоих отечественных конкурсов красоты – и «Мисс Россия», и «Краса России»! Раньше подобное случалось только однажды – в 2011 году, когда титулы достались москвичкам. Всего за 20 лет свердловчанки завоевали 5 национальных титулов. Чаще – 7 раз – побеждали только представительницы столицы. Из пятёрки наших победительниц коренными свердловчанками являются три: Людмила Попова, Ирина Антоненко и Полина Попова. «Краса России – 1997» Людмила Попова и «Мисс Россия – 2017» Полина Попова – из Екатеринбурга, но они не родственницы, а просто однофамилицы. Красота по-уральски Возраст Людмилы Поповой в день коронования – 17 лет. Она самая юная из наших победительниц. Двум другим свердловским королевам было по 18 лет, а ещё двум – по 21 году. Объёмы груди-талии-бедёр у всех наших королев – в районе классических 90-60-90. Рост трёх из пяти девушек – 177 см. Глаза у трёх королев голубые, у двух других – карие