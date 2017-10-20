Рената Литвинова, новый Иван Дорн и презентация юбилейного альбома Би-2

«ОГ» рассказывает о самых интересных гастролях последней недели октября.

Спектакль «Свидетель обвинения»

Фото: МХТ им. А.П. Чехова

«Свидетель обвинения» — детективная история по Агате Кристи от МХТ им. А.П. Чехова. Главную роль исполняет заслуженная артистка Российской Федерации Рената Литвинова. Она не только ключевая фигура детектива, но и актриса-прима, появление которой на сцене уже само по себе — событие. Сюжет такой: адвокат берётся за, казалось бы, безнадёжное дело — его подопечного обвиняют в убийстве пожилой женщины, все улики говорят о том, что он виновен. Единственный человек, который может подтвердить алиби обвиняемого — его жена. Также в спектакле заняты Игорь Верник, Евгения Добровольская, Сергей Чонишвили.

22–23 октября, 19:00

Адрес: Театр юного зрителя, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48

Концерт Ивана Дорна

Фото: ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Известный украинский певец представляет в Екатеринбурге свой новый альбом — «OTD». Иван и его так называемая «Дорнабанда», работали над новым диском в полной информационной тишине, не сообщая ни малейших подробностей и крайне удивив всех результатом. — Альбом получился таким разноплановым, потому что каждый из «Дорнабанды» участвовал в его создании в разных пропорциях и по мере своего желания, — отмечал сам Иван Дорн.

26 октября, 19.00

Адрес: «Tele-Club», Екатеринбург, ул. Карьерная, 16

Концерт Би-2

Фото: Александр Исаков

Одна из самых узнаваемых российских групп XXI века вновь выступит в столице Среднего Урала. На концерте Би-2 представит свой новый, 10-й по счёту альбом — «Горизонт событий». Свердловчане смогут увидеть оригинальную сценографию, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. Кроме песен из нового альбома, группа, конечно, споёт и всем знакомые треки.

28 октября, 19:00

Адрес: Арена «Уралец», Екатеринбург, ул. Большакова, 90