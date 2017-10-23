О Высоцком можно играть бесконечно

Сергей Безруков: «Этот спектакль мы создавали с любовью». Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня и завтра на сцене екатеринбургского Дворца молодёжи Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова играет спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». Особенность постановки в том, что она проходит со специальным комментарием для слепых и слабовидящих зрителей.

Фото: Владимир Мартьянов

— Московский Губернский театр первым начал использовать тифлокомментирование, — рассказал журналистам художественный руководитель коллектива Сергей Безруков. — Каждый месяц играем по девять спектаклей. На гастролях везде в регионах рассказываем об этой очень нужной технологии, которая на самом деле очень простая — нужен наушник, радиорубка и специально обученный человек, который в перерыве между репликами поясняет, что происходит на сцене. В России таких специалистов всего 20 человек (совсем недавно Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» выпустил ещё 12 тифлокомментаторов. — Прим. «ОГ»), и это очень важное дело для создания доступной среды.

Фото: Владимир Мартьянов

Спектакль идёт четыре с половиной часа, но Безруков уверяет, что о Высоцком мог бы играть бесконечно. При этом подчёркивает, что исполнение его песен — задача сложная. Успех будет лишь тогда, когда исполняешь их искренне, как в последний раз, чтобы сердце пополам.

Фото: Владимир Мартьянов

Сергей Безруков говорит, что главная задача, которую он ставил перед собой — познакомить молодёжь с творчеством Владимира Высоцкого. Даже для некоторых актёров это было откровением. «Самое главное, что спектакль создан с любовью, — рассказывает Безруков. — Мы долго искали форму для него, потому что не хотелось превращать в очередной концерт. Да без песен и стихов не обойтись. Но Высоцкий — это уже при жизни легенда, миф. Настолько яркие образы в его песнях, настолько точно передана атмосфера, что сложно поверить: человек, их написавший, не сидел в лагере, не воевал на фронте. Он был настоящим народным артистом, не имевшим при этом никаких официальных званий».