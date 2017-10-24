Даёшь Шнуру звание народного артиста России?

Анна Майорова / Ura.ru / ТАСС

Моё отношение к Шнуру с годами менялось. Сначала он меня раздражал: неопрятно одетый клоун, некий эстрадный тролль.

Потом, послушав тексты его песен, я понял, что в них есть элементы таланта, мастерства и здравого смысла. Он всегда на лезвии бритвы — актуален и саркастичен. Прошло несколько лет, просмотрел его интервью и понял, что Сергей Шнуров — умный, грамотный и здравомыслящий человек.

Сходил на его концерт в Екатеринбурге и окончательно и бесповоротно принял группировку «Ленинград».

Вид Шнура на сцене — не более чем сценический образ. Кстати, не самый эпатажный. Современный театр в лице Виктюка или Серебренникова тоже не брезгует стриптизом и матерщиной.

Сам концерт язык не поворачивается назвать концертом. Это было прекрасно продуманное и организованное шоу!

Лёгкое инструментальное попурри из главных хитов «Ленинграда», затем самая массовая часть группировки — десяток музыкантов с трубами, саксофонами при поддержке ударных и бас-гитары устроили шоу, которое по своему уровню вполне могло быть ещё одним самостоятельным концертом.

Шнур профессионально отработал все три часа — с отдачей, без оглядки, наотмашь. Инсинуации на тему того, что он выступает пьяным, не имеют под собой, на мой взгляд, никакого основания. Конечно, кровь на анализ у него никто не брал, но я считаю, что невозможно отработать такой концерт даже в состоянии среднего алкогольного опьянения. Большинство язвенников и трезвенников нашей эстрады на концертах не делают и половины того, что делает Шнуров. За внешней фамильярностью стоит титаническая работа.

Я снимаю шляпу перед Сергеем Шнуровым — талантливым человеком и артистом. Он собрал аудиторию в 7 000 человек, которая рукоплескала три часа подряд. 7 000 человек были счастливы на протяжении всего концерта. 7 000 человек вышли с концерта, наполненные невероятной энергией.

Такое может не каждый даже народный артист! Хотя, если уж говорить о народных, то кто может быть по-настоящему «народнее» Сергея Шнурова и «Ленинграда»?

P.S.: На пальцах одной руки можно сосчитать народных артистов в эстрадном жанре, билеты на которых раскупаются за полгода. Министерство культуры, даёшь Шнуру звание народного артиста России! Или слабо?