«Матильда»: не день Учителя

В широкий прокат вышел один из самых долгожданных и обсуждаемых фильмов последнего времени — «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Фото: КАДР ИЗ К/Ф «МАТИЛЬДА». РЕЖИССЁР АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ

В российский прокат вышел самый скандальный и уж точно самый обсуждаемый фильм этого года — «Матильда» Алексея Учителя. Ещё до появления картины на широких экранах о ней говорили и писали многое. Но общественные обсуждения «Матильды» оказались куда содержательнее, чем сам фильм.

«Мыло» вместо тайны Романовых

Шум, создаваемый вокруг темы картины, часто затмевает её смысловую составляющую. Поэтому мы шли в кинотеатр с целью абстрагироваться и посмотреть фильм как художественное произведение — если нет в нём полной исторической правды, то, быть может, это сильное художественное высказывание (в конце концов, «Титаник» мы любим, несмотря на расхождения с реальной историей)?

Итак, на экране конец XIX века. Выпускной бал Императорского театрального училища. Будущий император Николай II(его играет немецкий актёр Ларс Айдингер) наблюдает за юной балериной Матильдой Кшесинской (полячка Михалина Ольшанска). Засмотреться тут есть на что: костюмы, декорации — золото и блеск. Вдруг рвётся бретелька, и перед зрителями открывается грудь девушки. Молодому Ники — именно так будут звать его всю картину — западает в душу этот неловкий момент. Впрочем, не ему одному, а и некоему Воронцову (Данила Козловский), который ждёт балерину с букетом. А вот следующий кадр — конные соревнования среди офицеров. Ники не отрывает глаз от Матильды, а Воронцов выигрывает соревнования и в качестве приза должен получить поцелуй любой девушки. Его выбор падает на Кшесинскую, но вот досада — в это же время Ники отводит её в свой шатёр и дарит красивое украшение. Это, по сути, завязка. Прямая и незамысловатая.

Дальше в течение часа мы будем наблюдать бесконечные побеги Николая к «балерине лёгкого поведения» и обратно в семью и к будущей жене Александре Фёдоровне. И вроде бы хочется видеть тут тонкую нить «между чувством и долгом», но слишком уж наивно всё это показано и местами перерастает в откровенное «мыло». Вот он бежит по лестнице и целует её, вот они уединились в комнатах дворца, вот он заходит к ней после спектакля… «Мыло» было бы совсем, если бы создатели не разбавили это несколькими эпизодами — крушение поезда вместе со всей царской семьёй, непонятный маньяк Воронцов, странный, ставящий эксперименты над людьми доктор-немец (Томас Остермайер), карикатурный директор Мариинского театра в исполнении Евгения Миронова.

Несмотря на неплохую игру Михалины Ольшански и Ларса Айдингера, образы Матильды и Николая II так и не были до конца раскрыты. Фото: Кадр из фильма «Матильда», режиссёр Алексей Учитель.

Хороший по актёрскому составу (Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Григорий Добрыгин и другие), красиво снятый (оператор Юрий Клименко) и добротно сыгранный фильм не сообщает нам вообще ничего, кроме вроде как самого факта. Было — было. А дальше мы смотрим на многочисленные подробности, часто совершенно лишние, как, например, персонаж Данилы Козловского.

Нужен был сюжет, который привлёк бы в кинотеатры всех — не из любви к кино, а из любопытства, отсюда и слоган: «Тайна дома Романовых». Зрителю обещали показать такого царя, которого он ещё не знал, раскрыть пикантные подробности его личной жизни. Хотя создатели фильма не раз оговаривались, мол, фильм построен на вымысле.

Но убери из «Матильды» исторических персонажей — императора Александра III, Марию Фёдоровну, самого Николая II и его будущую супругу — была бы эта романтическая история так интересна? Вряд ли.

История + Данила Козловский = кассовое кино

После первого дня проката «Матильда» собрала 39 миллионов рублей — согласитесь, очень скромный результат. И Алексею Учителю пришлось оправдываться — объяснять, почему фильм не выстрелил так, как ожидалось. И каково было всеобщее удивление, когда Алексей Ефимович главной причиной невысоких сборов назвал отсутствие рекламы на телевидении. Это при том, что такой масштабной рекламы, как у «Матильды» (во многом благодаря Наталье Поклонской) не удостаивался прежде, пожалуй, ни один отечественный фильм.

Да и вообще, со своими прошлыми киноработами режиссёр Учитель о такой рекламе даже мечтать не мог. Вспомним фильм «Дневник его жены» о писателе Иване Бунине— это кино получило Гран-при «Кинотавра». Или «Космос как предчувствие», за которую Алексей Учитель получил «Золотого орла», или очень атмосферный, пропитанный любовью к Петербургу фильм «Прогулка». Все эти картины в рекламе не нуждались, они останутся в истории нашего кинематографа, они — лицо режиссёра Учителя. Такого же откровения многие ждали и от «Матильды», даже несмотря на скандалы, сопровождавшие ещё не вышедшую картину. Ждали, но зря. Ведь узнать в ней автора любимых нами фильмов почти невозможно.

Почему же Учитель снял столь безликое кино? Как нам кажется, это напрямую связано с желанием режиссёра сделать кассовый фильм — для всех, а не только для любителей тонкого, интеллектуального кино. Немаловажную роль играет здесь ситуация с Фондом кино — мол, если государство выделяет вам большие суммы, будьте добры собрать в прокате хотя бы не меньше. Конечно, предыдущим абсолютно фестивальным (в самом лучшем смысле этого слова) работам Учителя это было не под силу.

Мы в последнее время часто пишем, что российское кино переживает подъём — в прокате то и дело появляются сильные картины, способные конкурировать за зрителя с американскими блокбастерами. Началось всё с «Легенды № 17», где за основу взят спортивный подвиг Валерия Харламова и тренера Анатолия Тарасова. Непридуманная история о героях нашей страны. К этому прибавили двух популярных артистов — Олега Меньшикова и Данилу Козловского — вот вам стопроцентный рецепт хорошего отечественного кино, на которое зритель пойдёт. Затем были «Экипаж», «Викинг» (и снова Козловский), «Батальон», «28 панфиловцев», «Время первых», «Ледокол», «Салют-7» — это хорошие, крепкие фильмы, но сделаны они по тому же принципу — история плюс Данила Козловский. Нужны они нашему зрителю? Да, безусловно. Но это не значит, что все последующие фильмы нужно делать будто под копирку. К слову, роль Николая II Алексей Учитель изначально предлагал Даниле Козловскому, что ещё раз подтверждает нашу теорию…

Отказались идти проторённой тропой в нашем кино лишь несколько режиссёров, среди которых — Андрей Звягинцев и Борис Хлебников. Они снимают так называемое фестивальное кино и не рассчитывают на высокие сборы. При этом делают кино, в котором видны их почерк, позиция, творческий поиск — всё то, чего вы не найдёте в «Матильде».

Впереди у Алексея Учителя планируются съёмки картины про Виктора Цоя, по этому же поводу хочет высказаться и режиссёр Кирилл Серебренников.А дальше — столетие с момента убийства царской семьи, и нам не стоит удивляться, если появится ещё не один фильм на эту тему.