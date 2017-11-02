«Последний богатырь»: живые герои со страстями и пороками

Роль богатыря Ивана исполнил Виктор Хориняк, а в образе Бабы Яги немногие узнают народную артистку Российской Федерации Елену Яковлеву. Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссёр Дмитрий Дьяченко

В широкий прокат вышла семейная комедия по мотивам русских сказок «Последний богатырь» производства компании Disney (Дисней) в России. «Мы сделали в «Диснее» русскую сказку, она выйдет в 2017 году. Обещаю, это будет убой!», — рассказывал год назад в интервью «ОГ» свердловчанин, креативный продюсер компании «Дисней» в России Владимир ГРАММАТИКОВ. Впрочем, он оказался прав: по итогам первого уик-энда сказка показала лучший результат по сборам для российского фильма в 2017 году — 459 миллионов рублей.

Владимир Грамматиков родился в Свердловске. Всем, конечно, он известен своими замечательными режиссёрскими работами — «Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю». В новой картине он не режиссёр, а художественный руководитель — всеми силами помогал создавать волшебный мир сказки. «ОГ» поговорила с Владимиром Александровичем об успехах «Последнего богатыря».

— Вы как-то отметили, что формат больших сказок в кино нужно реанимировать. «Последний богатырь» — как раз такая попытка?

— Не совсем так. Дело в том, что когда осовременивают классическую сказку — она практически всегда просто не получается. Классическая русская сказка или былина — она нетороплива. Поэтому когда её загоняют в современный темп, то она попросту разрушается. Уходит обаяние. Мы посмотрели все последние сказки, которые как-то пытались осовременить. И не важно, к примеру, Кощей там милиционер или банкир — ничего не помогает. Также проблемы с героем. Наш классический Иван лежит на печи, и ему говорят: утро вечера мудренее. Ты лучше спи, за тебя кто-то сделает. Мы не стали ничего реанимировать, а пошли другим путём: взяли известных сказочных персонажей и собрали их в команду. Баба Яга, Кощей, Василиса, Варвара. Самое главное — рассказать вещи, которые никто знает, но про известных героев. Мы остаёмся на территории классической сказки, но в плане идеи движемся дальше.

— На знаменитые советские сказки держали ориентир?

— Мы смотрели классику, поскольку в сказке обязательно должна быть преемственность. К примеру, Лена Яковлева, которая сыграла Бабу Ягу, абсолютно хотела повторить игру великолепного Георгия Милляра. У неё это, я считаю, получилось.

— Преемственность — это замечательно. Однако главный герой — богатырь Иван — оказывается не самым положительным персонажем.

— Этим мы хотели сказать — уходи от соблазнов. Даже такие сильные люди, как богатыри, поддаются соблазнам, а потом совершают плохие поступки. Смотреть нужно в эту сторону.

— В сказке часто встречаются стереотипы, например, тот же образ богатыря в последнее время стали использовать слишком часто. Вы старались от них отойти?

— Для нас «Последний богатырь» — это не памятник богатырям. Это фильм о живых людях со страстями и пороками. А если делать монументально, то они должны ездить на конях, с мечами и так далее. Нам были интереснее отношения. Даже в том ключе, как на богатыря может повлиять женщина. Сейчас это очень актуальная тема (смеётся).

— Опять же ваша фраза: «Подростки и дети ждут настоящих чувств»…

— На этот счёт у нас было целое исследование, большие фокус-группы, которые исследовали разные возраста. Слава богу, компания не пожалела на это средств. К сожалению, наши теоретики не написали за последние восемь лет ни одного исследования на тему детского и семейного российского кино. Ничего. Никто не говорит, что нужно и куда двигаться. А нужно уже что-то новое. Сейчас ребёнок играет в компьютерную игру, где сам выбирает себе оружие и планету, а потом мы предлагаем ему кино, где фанера и фольга. Будет ли он это смотреть?

— На мой взгляд, вам удалось зацепить юмором.

— Именно! Мы изначально думали о том, чтобы сделать сказку ближе к Гоголю — страшилку. Что-то на тему «Вия». Но прокатчики нам сказали: успешной будет комедийная сказка. Теперь можно посмотреть на сборы и понять, что это было очень правильное решение.

— Однако сейчас крайне мало качественных сказок выходит в широкий прокат. С чем вы это связываете?

— В России очень трудно выделяют деньги на сказку и фэнтези. Эти картины требуют больших денег. Как, кстати, и на исторические фильмы, в которых очень нуждаются подростки. Сейчас государство даёт 60 процентов денег. 40 — ты должен найти сам. Чаще всего эти 40 физически найти не можешь и приходится снимать на имеющиеся 60. Поэтому в таких картинах всегда видна нищета.

— Увидят ли «Последнего богатыря» за рубежом?

— Пока не спешим. Мы рассчитывали на российский прокат. Чтобы мамы, папы, бабушки и дедушки вмести пошли на показ, ничего не опасаясь. Добавлю ещё раз, что «Последний богатырь» — это не детское, а семейное кино. Если дальше всё сложится хорошо — возможно, даже снимем продолжение.