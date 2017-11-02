Рекорд Свердловской области: у нашего региона на «Золотой маске» 33 номинации

Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Книга рекордов Свердловской области

«ОГ» рассказывает про самые-самые факты, связанные с нашим регионом.

Объявлены номинанты на главную национальную театральную премию страны. В этом году у свердловских театров рекордное количество номинаций — 33. Прошлый рекорд был в 2015 году, когда на премию свердловчане претендовали 21 раз.

Второй раз на конкурс «Золотой маски» попал Серовский драматический театр им. А.П. Чехова. На этот раз труппа отмечена за спектакль «Сучилища» — аж в шести номинациях, в том числе за лучший спектакль малой формы. И это единственный театр региона, замеченный в разделе «Драма».

Что касается музыкального театра, то больше всех номинаций (как и последние несколько лет) принадлежит Екатеринбургскому театру оперы и балета — 15 (балет «Снежная королева» — 6, балет «Наяда и рыбак» — 5, опера «Пассажирка» — 4). В прошлом году труппа этого театра была представлена в 12 номинациях.

Шесть номинаций на премию имеет Свердловский театр музыкальной комедии за спектакль «Микадо» московского режиссёра Алексея Франдетти. Как всегда, немало номинаций у свердловчан в разделе «Современный танец» — это четыре номинации в активе Танцевальная компания «Zonk’a» за постановку «Эссенция» и две номинации у театра «Провинциальные танцы» за спектакль «Имаго-ловушка».