Фильм по книге Дмитрия Медведева, снятый на Свердловской киностудии, потряс всю страну

При первом взгляде на эту фотографию невольно впадаешь в ступор. Человек в фашистском мундире возлагает цветы на могилу советского разведчика Николая Кузнецова. Место действия — Львов... Снимок, конечно, киношный: он сделан полвека назад — в 1967 году.

50 лет назад, осенью 1967 года, на экраны страны вышел фильм «Сильные духом» – о легендарном советском разведчике, уроженце Среднего Урала Николае Кузнецове. Эта картина стала самой популярной лентой Свердловской киностудии: за два года, что фильм находился в прокате, его посмотрели 55 миллионов 200 тысяч человек, то есть каждый четвёртый житель СССР! К полувековому юбилею первого уральского блокбастера – 10 любопытных фактов о том, что было до, во время и после съёмок.

1. «Сильных духом» снял молодой (на момент начала работы – 29-летний) режиссёр Виктор Георгиев. Это была его ДИПЛОМНАЯ картина, и она сделала его знаменитым на весь Советский Союз. К сожалению, удержаться на звёздном уровне режиссёр не смог – его дальнейшая карьера оказалась самой заурядной: он прожил ещё 43 года, но снял за это время всего пять фильмов, ни один из которых и даже не приблизился к успеху его первой работы.

2. Фильм снят по одноимённой книге Героя Советского Союза Дмитрия Медведева, который в годы Великой Отечественной войны был командиром знаменитого партизанского диверсионного отряда «Победители», действовавшего на Западной Украине. После выхода в 1946 году в отставку экс-полковник НКВД занялся литературной работой и написал три книги, все – о борьбе советских партизан и подпольщиков в тылу немецких войск.

3. Дмитрий Медведев скончался в 1954 году, то есть задолго до начала съёмок фильма «Сильные духом». Поэтому сценарий картины писали другие люди – Александр Лукин и Анатолий Гребнев.

Лукин был кадровым сотрудником НКВД, во время Великой Отечественной войны входил в состав отряда «Победители», то есть работал под началом Медведева и лично знал Николая Кузнецова.

Гребнев (его настоящее имя – Густав Айзенберг) – один из самых востребованных наших кинодраматургов, сценарист фильмов «Дикая собака динго», «Прохиндиада, или Бег на месте», телесериалов «Карл Маркс. Молодые годы», «Петербургские тайны»... И, кстати, отец ещё более знаменитого сценариста Александра Миндадзе.

4. Действие фильма происходит в украинском городе Ровно и его окрестностях (о чём, собственно, говорит даже исходное название книги Медведева – «Это было под Ровно»). Однако снимали картину не там, а в Риге и Львове – в Ровно почти не осталось аутентичных зданий эпохи Великой Отечественной войны.

5. Если режиссёром «Сильных духом» был человек – что тогда, что теперь – мало кому известный, то состав творческой группы просто поражает невероятной для провинциальной студии звёздностью. В фильме снимались: Иван Переверзев, Вия Артмане, Анатолий Ромашин, Люсьена Овчинникова, Леонид Марков, Юрий Соломин... В общей сложности – 7 народных и 6 заслуженных артистов СССР и России!

Николай (при рождении – Никанор) Кузнецов – выдающийся советский разведчик и ликвидатор, по сравнению с которым Джеймс Бонд – недоучившийся пэтэушник. Родился в деревне Зырянка под Талицей. В годы войны, действуя на территории Украины под именем немецкого офицера Пауля Зиберта, лично уничтожил 11 (!) генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Сообщил советскому командованию сведения о ракетах «Фау», о предстоящем наступлении фашистов под Курском, о готовящемся покушении на руководителей антигитлеровской коалиции во время саммита в Тегеране... Погиб в бою с бандеровцами в марте 1944 года.

6. Главного героя – Николая Кузнецова – в фильме сыграл латыш Гунар Цилинский. Но на русском языке актёр говорил с сильным акцентом, поэтому озвучивал роль другой артист – Александр Белявский (Фокс из легендарного телесериала «Место встречи изменить нельзя»)... Между прочим, Георгиев предлагал Белявскому не только озвучить, но и сыграть роль Кузнецова, однако актёр, у которого в тот момент были и другие предложения, выбрал съёмки у Марлена Хуциева – в картине «Июльский дождь» (её сценарий, кстати, написал всё тот же Гребнев). Фильм вышел летом 1967-го и по советским меркам практически провалился в прокате: его посмотрели всего 3 миллиона зрителей – почти в 20 раз меньше, чем «Сильных духом»...

7. Самый колоритный персонаж в актёрском составе – это «та самая» Виктория Фёдорова, дочь загадочно погибшей советской актрисы Зои Фёдоровой и американского дипломата (а впоследствии – контр-адмирала ВМС США) Джексона Роджерса Тейта. В 1976 году Виктория уехала к отцу в США, но до этого успела за 10 лет сняться в 18 советских фильмах. В «Сильных духом» 21-летняя актриса сыграла роль Вали Довгер – помощницы Николая Кузнецова.

8. Музыку к картине написал продвинутый и очень модный «авангардист» Эдисон Денисов, который тогда ещё не был включён в печально знаменитую «чёрную семёрку» председателя Союза композиторов СССР Тихона Хренникова и потому мог не только экспериментировать, но и доносить свои произведения до слушателей.

9. Большая часть съёмочной группы была не уральской. Преобладали москвичи и латыши. Тем не менее жизнь нескольких человек так или иначе была связана со Средним Уралом. Например, именно на Свердловской киностудии был реализован первый сценарий Анатолия Гребнева («Ждите писем», 1960); Евгений Весник снимался здесь не только в «Сильных духом», но также в «Трембите» и «Угрюм-реке» (оба – 1968), а Юрий Соломин дебютировал у нас как кинорежиссёр («Скандальное происшествие в Брикмилле», 1980)...

Были в творческой группе и штатные работники Свердловской киностудии. Это, прежде всего, художник-постановщик Юрий Истратов, который феноменально «загримировал» Львов 60-х годов под Ровно времён гитлеровской оккупации. Кроме того, именно Истратов предложил снимать картину на более контрастной киноплёнке, из-за чего чёрно-белый фильм на психологическом уровне стал восприниматься почти как документальный.

10. Сегодня почти никого из создателей «Сильных духом» уже нет в живых. Первым в 1973 году скончался Евгений Кузнецов (рейхс­комиссар Украины Эрих Кох, за которым охотился советский разведчик). Артисту было 57 лет...

В настоящее время, по данным «ОГ», живы всего три члена съёмочной группы: Александр Галевский, Паул Буткевич и Юрий Соломин. Из них в России живёт только один – последний.

Николай Кузнецов прожил 32 года. Гунару Цилинскому в момент съёмок было 35. Рекламный плакат фильма «Сильные духом» (1967)

Новаторский фильм, предвосхитивший «17 мгновений весны» «Сильные духом» – это первый в советской (а, может быть, и в мировой) истории фильм, где «работа разведчика подана не как остроприключенческий, романтический подвиг, а как опасная, изнурительная, кропотливая и обыденная работа. Работа прежде всего мысли. Герой в них сродни гроссмейстеру, думающему, размышляющему, про­игрывающему в уме наиболее безопасные ходы. Динамизм и напряжение внешнего действия сменились внутренним динамизмом мысли при внешней статике. И в этом было приближение кинематографического материала к действительной реальности, в которой осуществлялась деятельность разведчика». Так писала о новаторстве фильма Свердловской киностудии советский критик Маргарита Павлова. Стилистически и структурно «Сильные духом» предвосхищают легендарный телесериал Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны», который вышел в 1973 году. Киноведы выделяют три общих момента. Во-первых, обе картины чёрно-белые (хотя в советском кино – в отличие от телевидения – цвет в 60-х годах уже вовсю использовался: вспомните хотя бы комедии Леонида Гайдая. Но Георгиев принципиально выбрал монохромный вариант). Во-вторых – и там, и там звучит закадровый голос (правда, в титрах «Сильных духом» его обладатель никак не обозначен, а у Лиозновой он указан как равноправный партнёр других артистов). Наконец, третий приём, перекочевавший в «17 мгновений», – это соединение игровых моментов с документальными съёмками военного времени. Цифра: по посещаемости «Сильные духом» занимают среди отечественных фильмов всех времён 26 место. Это выше, чем, например, «Неуловимые мстители» (28-е место), «Офицеры» (30-е) и «Невероятные приключения итальянцев в России» (39-е)