Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Владислава Крапивина

Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Владислава Крапивина. Фото: Станислав Савин

Сегодня на 82-м году жизни скончался почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, известный детский писатель Владислав Крапивин. Свои соболезнования родным, близким, друзьям и воспитанникам писателя выразил глава региона Евгений Куйвашев.

"Это тяжёлая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас", – заявил губернатор Свердловской области. Он отметил, что книги Владислава Крапивина, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, есть почти в каждой российской семье.

Глава региона упомянул и об отряде "Каравелла". Внешкольное детское общественное объединение было создано писателем почти 60 лет назад, за время своего существования тысячи ребят были обучены азам морской науки, фехтования и журналистики. Участники отряда учились дружбе, взаимовыручке, честности и патриотизму.

"Владислава Петровича Крапивина всегда будут помнить как невероятно талантливого, честного, неравнодушного ко всякой несправедливости человека. Им восхищались, ему верили, его уважали и любили. Трудно смириться с этой печальной утратой, трудно представить, что "Командора", как его называли близкие, больше нет с нами", – сказал Евгений Куйвашев, добавив, что уральский писатель "оставил после себя великое наследие, которое и впредь будет служить людям".

Депутаты Заксобрания Свердловской области и работники аппарата также выразили соболезнования родным и близким Владислава Крапивина.

"Память о Владиславе Крапивине навсегда останется в сердцах его современников, все тех, кто буквально вырос на его книгах", – отметила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Добавим, о смерти известного детского писателя стало известно сегодня. Как рассказала "Областной газете" сноха литератора Лариса Крапивина, Владислав Крапивин находился в обычной палате Свердловской областной клинической больницы №1 (Екатеринбург), но ночью ему стало хуже и его отвезли в реанимацию. "Умер сегодня в 06:40" – уточнила она изданию.