Владимир Путин выразил соболезнования родным Владислава Крапивина

Владимир Путин назвал Владислава Крапивина выдающимся детским писателем, замечательным педагогом и наставником, искренним, душевно щедрым человеком. Фото: Владимир Мартьянов

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким уральского детского писателя Владислава Крапивина. Он скончался накануне на 82-м году жизни.

Владимир Путин назвал Владислава Крапивина выдающимся детским писателем, замечательным педагогом и наставником, искренним, душевно щедрым человеком.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича Крапивина. Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям. Светлая память о Владиславе Петровиче Крапивине навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и, конечно, многочисленных почитателей его большого, самобытного таланта", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Прощание с командором состоится завтра в 13:00 в екатеринбургском Храме-на-Крови. Почётного гражданина Свердловской области и Екатеринбурга похоронят на Широкореченском кладбище.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1956 году поступил на отделение журналистики филологического факультета УрФУ, начал писать рассказы для детей. Он написал такие произведения, как "Журавлёнок и молнии", "Колыбельная для брата", "Звёзды под дождём", "Палочки для Васькиного барабана", "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой". В июле 1961 году Владислав Крапивин создал внешкольное детское общественное объединение "Каравелла", изучающее морское дело. Писатель награждён орденами Трудового Красного Знамени (1984), Дружбы народов (1989), премией Ленинского комсомола (1974). В 2014 году Крапивин удостоен премии Президента РФ с формулировкой "За вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения". В 2018 году его наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

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