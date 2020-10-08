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8 октября 2020, 16:40

Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Луиза Глюк

Российскому читателю Луиза Глюк известна по книге "Дикий ирис", вышедшей в 2012 году. Фото: официальный twitter Нобелевской премии.

Нобелевский комитет озвучил имя лауреата премии 2020 года в области литературы. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Согласно официальному сайту Нобелевской премии, ей присудили награду "за безошибочный поэтический голос, который своей суровой красотой делает индивидуальное универсальным". Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке.

Российскому читателю Луиза Глюк известна по книге "Дикий ирис", вышедшей в 2012 году, а также эссе "Доказательства и теории" 1994 года.

Напомним, в прошлом году были выбраны сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе, так как в 2018 году Нобелевский комитет отказался присуждать премию. Награды получили польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

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Нобелевская премия - 2020
Лауреаты самой престижной научной премии мира в 2020 году

Областная газета Свердловской области

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