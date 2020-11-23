Даже если он не вернётся через тысячу лет

Писатель-фантаст Исай Давыдов (настоящее имя – Давид Исаакович Шейнберг) умер в Полевском на 94-м году жизни. Его звёздный час, как и, пожалуй, всей советской фантастики, пришёлся на 60–70-е годы прошлого века.

Давид Шейнберг был ещё из того времени, которое большинству ныне живущих представляется далёким прошлым. Достаточно сказать, что его учителями в Московском полиграфическом институте, который он окончил в 1951 году, были Константин Былинский и Дитмар Розенталь, будущие родоначальники практической стилистики русского языка – дисциплины насколько каждому пишущему необходимой, настолько большинством непостижимой. Он создавал книжное издательство в Тюмени, писал документальную прозу об уральцах, да так на Урале и осел. Но мысленно совершал путешествия во времени и пространстве. «В реалистических рассказах и повестях не проходили некоторые соображения о политике, о власти, об устройстве общества, они прошли в фантастике», – так объяснял своё обращение к этому жанру сам автор.

Самым популярным произведением писателя стала трилогия «Я вернусь через 1000 лет» – книга по-своему уникальная. Первая её часть вышла в свет в 1969 году, а вторая и третья не через тысячу, конечно, но через 45 лет. Мало какие известные книги писались так долго. Разве что Гёте Давида Шейнберга превзошёл, потому как работал над своим «Фаустом» на протяжении шести десятилетий. Сравнение может показаться натянутым, но, с другой стороны, парадокс про отсутствие пророков в своём Отечестве ещё никто не отменял. Это на родине про Исая Давыдова помнили только совсем уж оголтелые любители фантастики, читавшие его книги в детстве. А в английском переводе «Я вернусь…» вроде как Джеймс Кэмерон прочитал и вдохновился прочитанным так, что знатоки жанра находят полемику Кэмерона с Исаем Давыдовым в фильме «Аватар», собравшем кассу в 2,8 миллиарда долларов. При этом Давид Шейнберг много лет не мог найти денег на издание продолжения своей трилогии, а потом и вовсе стал жертвой мошенника, о чём рассказал в интервью «Областной газете» в марте 2014 года.

В книгах Исая Давыдова полвека назад появились (правда, под другими названиями, но функционально очень похожие на нынешние) мобильные и видеотелефоны, флешки, машины, управляемые компьютерами. Что-то ещё из им предсказанного не реализовалось, но время ещё есть, ведь действие его книг происходит в XXIII веке. Но не выдуманными приборами будущего привлекал Исай Давыдов на свою сторону своих многочисленных читателей, а, пожалуй, в первую очередь тем, что и среди «биолётов», «визоров» и «коэмов» он рассказывал о вечных человеческих ценностях, о любви и дружбе. А также о том, что не получится насильно насадить даже проверенную временем истину среди тех, кто на своём собственном опыте до неё не дошёл или по каким-то причинам хочет жить иначе.

Никто не знает о том, что будет с нами после жизни. Все догадки об этом разных народов не выходят за пределы их же собственной культуры. Писатель Исай Давыдов силой своего воображения умел перемещаться во времени и пространстве. Куда-то в выдуманный им будущий мир он, наверное, и переместился. Так что если он не вернётся через тысячу лет, где-нибудь когда-нибудь на просторах Вселенной мы с ним обязательно встретимся.

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