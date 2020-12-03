На Урале почтили память Павла Бажова

На Ивановском кладбище состоялась церемония возложения цветов на могилу уральского писателя. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге почтили память Павла Бажова. На Ивановском кладбище состоялась церемония возложения цветов на могилу уральского писателя.

Мероприятие было приурочено к юбилею со дня смерти литератора: его не стало ровно 70 лет назад, 3 декабря 1950 года.

Фото: Галина Соловьёва

Одним из участников церемонии стал правнук Павла Бажова Алексей Бажов.

Фото: Галина Соловьёва

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, которая тоже пришла на могилу писателя, отметила, что Павел Бажов оставил богатое литературное наследие, открыв свои замечательные уральские сказы всему миру. "Его герои, его произведения живут сегодня с нами, придавая особый шарм, особое философское звучание нашему региону", - сказала Светлана Учайкина.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

70-летию со дня смерти уральского сказителя планируют посвятить и другие мероприятия. Так, 6 декабря в Полевском, Сысерти и Камышлове начнётся показ снятого по произведениям Бажова фильма "Ящерка вернётся" (реж. Андрей Ким).

Напомним, прошлый год был Годом Павла Бажова. "Областная газета" собрала 140 фактов о нём.

Ранее в Екатеринбурге утвердили границы могилы Павла Бажова.