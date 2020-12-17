Екатеринбургский писатель Борис Долинго – председатель оргкомитета «Аэлиты» и главный организатор фестиваля с 2002 года. Фото: Владимир Мартьянов

С 18 по 20 декабря пройдёт отложенный с весны традиционный фестиваль фантастики «Аэлита». Местом проведения город Екатеринбург можно назвать достаточно условно, поскольку все мероприятия пройдут в онлайн-формате, что ещё недавно воспринималось бы как фантастика, а сегодня – суровая необходимость.

– Для фестиваля «Аэлита» год непростой, но всё же мы пытаемся с нашими партнёрами – Интернациональным союзом писателей и Свердловской киностудией сделать то, что будет интересно любителям литературы, – рассказал председатель оргкомитета «Аэлиты», писатель Борис Долинго. – Фестиваль задержался, потому что должен был состояться традиционно в мае, но в декабре всё-таки пройдёт объединённый фестиваль, в который мы собрали собственно XXXVII фестиваль «Аэлита», а также Всероссийскую литературную премию «Новый сказ» памяти Павла Петровича Бажова (впервые мы её провели в прошлом году). В рамках нашего общего мероприятия Интернациональный союз писателей подводит итоги 2020 года и устраивает второй Международный фестиваль имени Александра Сергеевича Пушкина.

В рамках фестиваля каждый автор по своему желанию сможет выдвинуть свои произведения также на премию «Аэлита-Старт», премию имени Виталия Ивановича Бугрова, премию «Орден «Рыцарь фантастики» имени Игоря Георгиевича Халымбаджи», премию «Орден Света», премию «Гиперболоид» и премию «Электрон».

Фестиваль пройдёт в онлайн-формате, в вебинарных комнатах состоятся лекции, мастер-классы. Ожидается, в частности, выступление американского фантаста Майкла Суэнвика, который расскажет, как можно взаимодействовать с американскими литературными агентами. Сценарист Сергей Волков поделится секретами того, как из рассказа сделать киносценарий. Очень важная тема, поскольку многие писатели считают кино трамплином в большую славу.

– Сегодня фантастика может отвечать на самые актуальные вопросы современности, – считает директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов. – Программа у фестиваля очень насыщенная, и в ней обязательно найдут что-то интересное для себя и любители литературы и профессионалы-литераторы. И практически у всех звучит тема превращения литературы в сценарий, а затем и в фильм.

– Я уверен, что формат онлайн-фестивалей останется даже тогда, когда закончится эпидемия, – считает председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко. – У нас бы никогда не хватило никакого бюджета, чтобы привезти на фестиваль столько звёзд из разных регионов и стран, а в онлайне всё это можно сделать. Качество информации от этого хуже не станет.

По словам Александра Гриценко, фестиваль пройдёт в закрытом режиме (по предварительной регистрации), но в дальнейшем нарезка из наиболее интересных моментов будет выложена и в свободном доступе.

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