«Аэлиту» впервые вручили американскому автору

Майкл Суэнвик автор нескольких романов, огромного количества повестей, рассказов, эссе и статей Фото: KyleCassidy, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

На старейшем в нашей стране фестивале фантастики «Аэлита», который в этом году был проведён онлайн, названы лауреаты. Главную премию ХХXVII онлайн-конвента получит американский-фантаст Майкл Суэнвик.

«Аэлита», которая, напомним, берёт своё начало с 1981 года, в этот раз была объединена со вторым Международным литературным фестивалем им. А.С. Пушкина и со вторым Всероссийским литературным конкурсом «Новый сказ» памяти П.П. Бажова. Три литературных мероприятия, организованные Интернациональным Союзом писателей, «по законам нашего времени» провели онлайн.

Премия «Аэлита» присуждена фантасту Майклу Суэнвику – автору (в числе прочего) романов «Дочь железного дракона», «Вакуумные цветы», «Путь прилива». 70-летнему писателю, кажется, из наград не хватало только «Аэлиты». В разные годы он получал самые престижные премии мира, среди которых «Небьюла», «Хьюго», WFA (World Fantasy Award).

Суэнвик стал первым американцем, награждённым главной премией «Аэлиты». В своём интернет-блоге фантаст написал, что он потрясён.

– По причинам, известным всем, «Аэлита» прошла виртуально, и я не смог вернуться в Екатеринбург (писатель ранее уже приезжал на фестиваль на Урал. – Прим. «ОГ»). Город, который очень люблю. Но оказанная мне честь от этого не менее приятна.

Другие награды «Аэлиты» распределились следующем образом: премия им. В.И. Бугрова досталась Сергею Волкову, премия «Гиперболоид» – Саше Кругосветову, премия «Орден «Рыцарь фантастики«» (им. И.Г. Халымбаджи) - Николаю Калиниченко, «Аэлита-Старт» – Леону Смиту.

В параллельных проектах, в частности во втором Всероссийском литературном конкурсе «Новый Сказ» памяти П.П. Бажова, лауреатом лауреатов (именно так оргкомитет именует главный приз, он же «Супер Гран-при») стал уральский писатель-фантаст, заведующий литературной частью новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Евгений Гаглоев.

«Лауреатом лауреатов» II Международного литературного фестиваля им. А.С. Пушкина стал московский писатель Ник Одинцов.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на oblgazeta.ru.

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