В России стартовала социальная кампания "Книга - лучший подарок"

Лицом кампании стала актриса театра и кино Светлана Иванова. Фото: кадр из видеоролика "Книга - лучший подарок".

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Российский книжный союз (РКС) в целях поддержки книжной индустрии запустили социальную кампанию "Книга - лучший подарок". Лицом кампании стала актриса театра и кино Светлана Иванова.

Президент РКС Сергей Степашин заявил, что основной задачей книжного сообщества сейчас является формирование культуры дарения и чтения книг.

"Так мы сможем не только поддержать индустрию, но и реализовать социально значимый проект, развивающий российскую культуру в целом. Книги могут вдохновлять, дарить мотивацию и позитивные эмоции, поддерживать и развлекать. Это, действительно, хороший подарок, особенно в период новогодних праздников", - сказал Сергей Степашин.

По мнению замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева, в период пандемии коронавируса именно книга стала одним из основных источников получения образовательной информации. Проведение акции должно помочь усилить восприятие книги как интеллектуального продукта, повысить внимание населения к культуре чтения и поддержать традицию дарения книг, сообщается на сайте РКС.

На своей странице в Instagram Светлана Иванова рассказала о любви к книгам.

"Я правда очень люблю читать, люблю сами книги: новые, с их неповторимым запахом и чуть склеенными по краям страницами, старенькие, с историей, из букинистических магазинов, с радостью слушаю аудиокниги в машине, электронные книги читаю в телефоне, когда укладываю спать детей...Это правда любовь", - пишет актриса.

Она также снялась в видеоролике, посвящённом социальной кампании.