Новогодье. Когда внутри рождается дорога...

Фото: Галина Соловьёва

Оглядываясь на «Читаем с пристрастием-2020», вместе с читателями удивляюсь: неужели мы взяли эти высоты? Мы не хайповали и не скандалили в рубрике, привлекая внимание. Просто читали. Но оказалось: собрали вокруг «Урала», публикации которого становились поводом к диалогам, литературную элиту России. Кто понимает – оценил. Искушённые звонили: «Как вам удалось?» и тут же вступали в продолжение диалога. Интерес других читателей был прикладной: где прочесть этот номер «Урала»? Гордиться можно и тем, и другим.

На финише года к мэтрам присоединяется… «Юность», первый заместитель главного редактора журнала Татьяна СОЛОВЬЁВА.

– В повести «Снайпер» отчим главного героя пестует природный спортивный талант подростка, наставляя: «Человек должен научиться попадать в цель десять раз из десяти попыток, пятьдесят из пятидесяти, сто из ста. Стань снайпером, иначе ты – дерьмо». При этом слово «снайпер» в сюжете многозначно: и баскетболист – снайпер, и журналист, и киллер… Подросток же со временем обнаруживает: «снайперская тактика» породила в жизни немало людей с «мертвенными глазами», что оценивают окружающих по полезности для себя. «Не полезен – глаза мертвеют, словно у трупов». Как вам такая «наука жить» в принципе, и насколько убедителен автор в героях, сюжете и главном посыле повести?

– Повесть Юрия Поклада «Снайпер» действительно интересна. Прежде всего той многозначностью, о которой вы говорите, положенной в её основу. Журналист-снайпер, на мой взгляд, здесь не самое очевидное и бесспорное значение, а вот семантика снайпер-спортсмен, снайпер–военный и снайпер–киллер рождает художественный мир рассказа, его основную проблематику.

Борис, отчим главного героя, не столько пестует природный талант подростка, сколько закладывает и развивает его. В этом главный посыл – желание и упорство (сначала отчима, потом и самого героя), они делают из мальчика того, кем он становится в итоге. Он не гений, не самородок. Предположить это в самом начале повести нельзя, и это очень важно – перед нами типичный, а не исключительный герой. Другое дело, что счастья ему его талант, в общем, не приносит, но, по крайней мере, учит уважать себя, отсекать лишнее, делать жизненный выбор.

Это, конечно, типичная повесть о 1990-х, когда себя так или иначе потеряли и вынуждены были обретать заново очень многие. В том числе сам Борис – молодой ещё человек, когда он появляется в жизни пасынка. Человек с собственной трагедией. Одно дело – быть военным снайпером, совсем другое – киллером. Его желание сделать из мальчика человека, научить уважать себя – это и искупление, попытка исправить собственные ошибки, оставить после себя что-то по-настоящему хорошее, важное, и в то же время таким образом проследить альтернативный сценарий собственной жизни, прожить её заново – но уже не собой. И может быть, именно потому этот путь – чужой путь – не приносит счастья герою. И уже после смерти Бориса отчасти именно он несёт на себе его вину, вину не только за то, чего не совершал, но за то, о чём даже не догадывался. А тот путь, что он выбирает сам для себя ещё в детстве, путь «маленького человека», оказывается для него гораздо более перспективным – в смысле обретения счастья.

Знакомьтесь: наш собеседник... Фото: предоставлено Татьяной Соловьёвой Татьяна СОЛОВЬЁВА — первый заместитель главного редактора журнала "Юность", литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский государственный педагогический университет.

Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной российской и зарубежной прозе. Руководила PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Редакции Елены Шубиной» и начальником отдела общественных связей «Российской газеты».

Старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

Продюсер издательского направления "Альпина. Проза".

В канун Нового года, каким бы трудным ни был год уходящий, хочется верить в чудеса. В то, что плохое останется в прошлом, а с собой мы возьмём только хорошее. Радость от встреч с друзьями, чего так не хватало в 2020, путешествия, яркие эмоции – и конечно, хорошую литературу. Потому что хорошая литература никогда не остаётся в прошлом, она сопровождает нас всю жизнь. Счастья вам и новых радостных впечатлений – в том числе читательских! Татьяна Соловьёва

– «Урал» публикует фрагменты книги путевых очерков «Занимательный Лос-Анджелес» филолога и переводчика Антона Чёрного. Вопреки ожиданиям, это не описание достопримечательностей, а – «калифорнийские портреты». Ну и что, говоришь себе на старте, люди в Калифорнии и на Урале примерно одни и те же, интересно ли? И вдруг зависаешь на выразительно выписанных деталях, из которых складываются даже не характеры – типажи. Одни люди «от ударов судьбы седеют изнутри», у других – «внутри рождается дорога». Вам не захотелось, как мне, прочесть будущую книгу целиком?

– Антон Чёрный, действительно, хороший очеркист. Причём это такая необычная комбинация – соединение черт путевого и портретного очерка в одном. Калифорния в этом смысле – очень благодатный материал, очень пёстрое по составу населения место, и автор показывает жизнь в ней через жизнь отдельных, ничем вроде бы не примечательных людей. Это снова тема «маленького человека», но не в значении сирого и убогого, обиженного жизнью. По сути, эти очерки – вайлевский «Гений места» за вычетом гениальности. В этом отсутствии экстремума при сохранении исключительности и уникальности каждой человеческой жизни – главный манок этих текстов. Ну и, конечно, хорошее владение словом. Автор не столько «пишет литературу», сколько рассказывает истории о людях, которые заинтересовали его – и делает это интересно, убедительно, легко. И литература рождается сама собой.

– В дни недавнего 90-летия уральского классика Николая Никонова случай свёл меня с двумя екатеринбуржцами, которые прочли в наследии писателя всё (а это девять томов)! Сейчас они создают сайт Никонова и признаются: писатель практически определил их судьбу. Признание редкое: обычно мы говорим о влиянии на нас Чехова, Диккенса, Толстого… Татьяна, вы читатель «со стороны», не посвящённый в этимологию уральских брендов, а потому – беспристрастный и объективный. Скажите, подборка материалов к 90-летию Никонова в декабрьском «Урале» дала ли вам представление о масштабе писателя?

– Николай Никонов – писатель заметный, крупный, прочно ассоциирующийся с Уралом. Но подборка, на мой взгляд, составлена так, что она скорее ориентирована на тех, кто уже знаком с его личностью – эти тексты добавляют какие-то кирпичики в уже имеющееся читательское представление об этом авторе. Мне из трёх текстов наиболее интересной показалась публикация Антонины Никоновой – очень личные, очень лиричные зарисовки о времени, и это тот случай, когда автор интересен не как вдова писателя, а сам по себе: читать текст можно даже не вполне понимая, кто такой Николай Никонов. «Эпизод литературной жизни времен перестройки и гласности» Валентина Лукьянина – тоже документ эпохи, конечно, но совершенно другой. И написан совершенно иначе. Вот он уже требует изначального погружения в контекст, в противном случае для читателя теряется половина, если не больше. Это уже гораздо более узкая специфика – и времени, и места. Что же касается заглавного текста подборки – заметок к статье Твардовского о Бунине – это весьма любопытный материал. Однако мне он показался слегка категоричным. Воспевая талант Бунина, Николай Григорьевич порой увлекается, называя его эпигонами других серьёзных и самобытных писателей его эпигонами, проводя небесспорные параллели. Но тем этот текст и интересен – не как вещь в себе, но как мнение Никонова, цепь его рассуждений.

– Рассказ «Ёлочный мастер» Нины Дашевской уже по названию – самый актуальный в номере. К Новогодью. Но прочесть его стоит вовсе не из-за актуальности. В рассказе есть определение – «чистая радость» (новогодний стеклянный шар, в котором «застыл» выдох стеклодува). Вот такая же чистая радость – вся нынешняя рубрика «Детская»: рассказ Дашевской и стихи чудесного поэта и переводчика Михаила Яснова. Вообще, мне иногда кажется, что детские писатели, работающие вроде бы для неискушённого, начинающего читателя, преподносят мастер-классы авторам взрослой литературы. Если согласны, то в чём, на ваш взгляд, мастер-уроки в нынешней «Детской»?

– Представление о том, что писать для детей просто, потому что они неискушённые читатели, очень обманчиво. Да, детская литература в своей истории очень долго выполняла сугубо утилитарные функции: научить детей читать и вложить в их сознание готовые формы морали и поведения. Однако потом, к счастью, всё изменилось, появились профессиональные детские писатели, и подход к детской литературе поменялся в корне. Станиславский сказал когда-то: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее». Эту фразу цитировали потом и Горький, и Маршак, и постепенно она перешла из области театра в область литературы: для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. И это совершенно справедливо для обоих авторов детской рубрики: и Нины Дашевской, уже более десяти лет известной читателям, лауреата премии «Книгуру», и прекрасного, тонкого, умного поэта Михаила Яснова, к сожалению, так рано и неожиданно ушедшего от нас недавно.

Рассказ Нины Дашевской, действительно, волшебный – не в банальном понимании, когда в нём говорится о волшебных палочках и заклинаниях, а по своему настроению, ожиданию чуда, едва уловимой меланхолии – и обязательной надежде на счастье в конце. Он об искусстве, преображающем нашу жизнь: и живопись, и музыка становятся в создаваемом Дашевской мире такими волшебными инструментами, и это неслучайно – Нина музыкант по образованию. В детской литературе очень важно это чувство баланса – остаться интересным и понятным ребёнку, но не перейти в снисходительность, нарочитое упрощение.

Михаилу Яснову присуще удивительное чувство языка и понимание того, как язык и слово чувствуют дети. Он придумывает новые слова, ведёт языковую игру, тем самым развивая у детей интуитивное понимание законов словообразования и чувство ритма.

В 2020 году в рубрике "Читаем с пристрастием" нашими партнёрами в диалогах о журнале "Урал" и трендах современной литературы стали, в частности, федеральные толстые литературные журналы: "Новый мир" (Сергей Костырко, литературный критик, эссеист, прозаик, редактор электронной версии журнала)

(Сергей Костырко, литературный критик, эссеист, прозаик, редактор электронной версии журнала) "Наш современник" (Александр Казинцев, заместитель главного редактора)

(Александр Казинцев, заместитель главного редактора) "Знамя" (Наталья Иванова, первый заместитель главного редактора)

(Наталья Иванова, первый заместитель главного редактора) "Дружба народов" (Сергей Надеев, главный редактор, и поэт и переводчик Галина Климова)

(Сергей Надеев, главный редактор, и поэт и переводчик Галина Климова) "Вопросы литературы" (Игорь Шайтанов, главный редактор)

(Игорь Шайтанов, главный редактор) "Новая Юность" (Глеб Шульпяков, поэт, прозаик, переводчик, редактор журнала),

(Глеб Шульпяков, поэт, прозаик, переводчик, редактор журнала), а также: Григорий Аросев, основатель и главный редактор литературного журнала "Берлин.Берега" (Германия), российский писатель Роман Сенчин, литературный критик, главный редактор ряда книжных издательств Евгений Зашихин О журнале "Юность" Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность» основан в 1955 году по инициативе писателя Валентина Катаева.

Первый номер вышел 18 июня 1955 года.

До 1991 года журнал «Юность» являлся печатным органом Союза писателей СССР и издавался издательством «Правда».

В 1991 году журнал «Юность» стал независимым печатным изданием.

Главными редакторами журнала были: Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев, Виктор Липатов, Валерий Дударев. С мая 2019 года главный редактор "Юности" – Сергей Шаргунов.

В журнале «Юность» печатались: Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Борис Васильев, Василий Аксёнов, Юнна Мориц, Эдуард Лимонов и многие другие известные авторы.



Опубликовано в №244 от 29.12.2020