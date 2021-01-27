В Екатеринбурге названы лауреаты литературной премии имени Бажова. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге названы лауреаты всероссийской литературной премии им. Павла Бажова. Каждый получит памятную медаль и по 30 тыс. рублей.

Победителей традиционно выбирали по четырём номинациям: "Мастер. Поэзия", "Мастер. Проза", "Мастер. Публицистика" и "Польза дела". Первая, по решению жюри, осталась без лауреата.

Список награждённых выглядит следующим образом:

В номинации "Мастер. Проза" награждён Роман Сенчин за повести "У моря" и "Петля";

В номинации "Мастер. Публицистика" – Анатолий Курчаткин за книгу "Открытый дневник";

В номинации "Польза дела" сразу два победителя – совместный проект Екатеринбургских филологов и музейных работников, подготовивших первое научное издание "Малахитовой шкатулки", а также издательство Уральского университета за проект Ad verbum.

Председатель жюри премии, профессор УрФУ, доктор филологических наук Леонид Быков в ходе сегодняшнего брифинга отметил, что авторы, не ставшие лауреатами, но вошедшие в шорт-лист, получат дипломы.

Известно, что всего было 34 участника.

О тех, кто в прошлом году стал лауреатом премии им. П.П. Бажова, читайте тут.

Напомним, данная премия – одна из старейших действующих литературных наград страны. Она была учреждена в 1999 году в связи со 120-летием со дня рождения Павла Бажова, в знак уважения к памяти выдающегося уральского писателя.