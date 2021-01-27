Темы дня

Культура / Литература и книгоиздание
27 января 2021, 14:43

В Екатеринбурге названы лауреаты литературной премии имени Бажова

медаль литературной премии им. Павла Бажова

В Екатеринбурге названы лауреаты литературной премии имени Бажова. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге названы лауреаты всероссийской литературной премии им. Павла Бажова. Каждый получит памятную медаль и по 30 тыс. рублей.

Победителей традиционно выбирали по четырём номинациям: "Мастер. Поэзия", "Мастер. Проза", "Мастер. Публицистика" и "Польза дела". Первая, по решению жюри, осталась без лауреата.

Список награждённых выглядит следующим образом:

  • В номинации "Мастер. Проза" награждён Роман Сенчин за повести "У моря" и "Петля";
  • В номинации "Мастер. Публицистика" – Анатолий Курчаткин за книгу "Открытый дневник";
  • В номинации "Польза дела" сразу два победителя – совместный проект Екатеринбургских филологов и музейных работников, подготовивших первое научное издание "Малахитовой шкатулки", а также издательство Уральского университета за проект Ad verbum.

Председатель жюри премии, профессор УрФУ, доктор филологических наук Леонид Быков в ходе сегодняшнего брифинга отметил, что авторы, не ставшие лауреатами, но вошедшие в шорт-лист, получат дипломы.

Известно, что всего было 34 участника.

О тех, кто в прошлом году стал лауреатом премии им.  П.П. Бажова, читайте тут.

Напомним, данная премия – одна из старейших действующих литературных наград страны. Она была учреждена в 1999 году в связи со 120-летием со дня рождения Павла Бажова, в знак уважения к памяти выдающегося уральского писателя.

27 января отмечается 142-летие со дня рождения Павла Бажова. 140 фактов о главном писателе Урала можно найти здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.01.2021, 16:24 / Общество
В МВД прокомментировали инцидент с беспорядками в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге
27.01.2021, 16:07 / Общество
Свердловские школьники и дошколята стали реже заражаться коронавирусом
27.01.2021, 16:05 / Общество
32-летняя верхнепышминка примет участие в новом сезоне шоу "Последний герой"
27.01.2021, 15:27 / Общество
В 2020 году число въехавших в Свердловскую область мигрантов снизилось почти в 4 раза
27.01.2021, 15:23 / Общество
Два свердловских перевозчика получили стотысячные штрафы за нарушение санитарных норм