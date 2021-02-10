Пандемия «украла» у издательств 84 миллиона книг

Российская книжная палата представила статистику за 2020 год. «Областная газета» анализирует самые любопытные цифры и данные. Фото: РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА WIKIPEDIA.ORG. ИНФОГРАФИКА: Геннадий БОГАТЫРЁВ, Наталья Шадрина

Российская книжная палата представила статистические данные за 2020 год. Исследование проводилось по нескольким показателям – объёму тиражей печатных непериодических изданий и полиграфической продукции, наиболее популярным авторам и электронным книгам. «ОГ» анализирует самые любопытные цифры.

На Урал – только за презентационной продукцией

2020 год оказался проверкой на прочность абсолютно для всех сфер, включая и издательское дело. Мы уже отмечали, что на протяжении десяти лет – с 2009-го по 2019-й – общий объём тиражей в России сократился почти на 300 млн, но прошлый год был особенно беспощаден – ещё минус 84 млн 343 тысячи экземпляров.

Обращаясь к данным по территориям, отметим, что Уральский федеральный округ замкнул пятёрку по уровню тиражей книг и брошюр (см. таблицу). Среди лидеров традиционно Центральный округ, куда входит Москва, успех Северо-Западного связан с Санкт-Петербургом, Приволжский округ занимает высокую позицию благодаря Башкортостану, который издал почти 1,5 млн экземпляров. Сюрпризом же стало третье место Южного федерального округа, где львиная доля продукции выпущена Ростовской областью – больше 6 млн.

Уральский федеральный округ такими результатами похвастаться не может: все наши регионы вместе издали чуть больше миллиона экземпляров. Свердловская область внесла самый значительный вклад – почти 608 тысяч, на втором месте Тюмень – 251 тысяча экземпляров.

Тройка лидеров среди издательств с самым высоким тиражом непериодических изданий с прошлого года не изменилась: это «Просвещение» (Москва, Санкт-Петербург), «Эксмо» (Москва) и «АСТ» (Москва); что касается свердловских, то в рейтинг из 50 лучших они вновь не попали.

Зато издательство «Уральский рабочий» занимает 42-ю строчку среди предприятий, выпускающих полиграфическую продукцию. Однако по сравнению с предыдущим годом уровень тиражей у этой компании значительно снизился – около 600 тысяч в 2020-м против почти 900 тысяч в 2019-м.

– Ограничительные меры во время коронавируса серьёзно на нас отразились, – поясняет исполнительный директор ИПП «Уральский рабочий» Николай Ильин. – В марте выпуск всего, что не относится к средствам массовой информации, был приостановлен. Апрель, май и июнь стали гиблыми месяцами, в июле, когда оживились крупные торговые книжные сети, мы начали налаживать производство. Но всё-таки как мы ни пытались наверстать упущенное во втором квартале, не достигли прежних темпов. Хотя если рассматривать ситуацию не по общему тиражу, как вы говорите, а по количеству наименований и среднему тиражу, то в соотношении с предыдущим годом цифры особо не изменились.

– Какого рода продукция была в приоритете в 2020-м?

– Как и всегда – это книги, журналы и брошюры, их процентное отношение в общем объёме осталось прежним.

– Чего не хватает, чтобы попасть в число лучших именно по изданию книг?

– Во-первых, у нас региональных издательств значительно меньше, чем в европейской части страны. Но те, кто сотрудничает с предприятиями за Уралом, в первую очередь работают с нами, с этим всё в порядке. Во-вторых, мы физически не сможем приблизиться к объёмам «Парето-принт», например. Они в год выпускают больше 30 миллионов книг, нам столько не надо, у нас и нет таких мощностей. В-третьих, подобные издательства работают с массовой литературой, мы же больше занимаемся презентационной заказной книгой. Это другой сегмент.

В конкурентах лишь «ЛитРес»

Вот где пальму первенства наша область отдавать никому не собирается, так это в электронном формате. Вновь на голову, а то и на две всех опережает екатеринбургская компания «Издательские решения»: ближайшего конкурента она обошла больше чем на половину экземпляров. Секрет успеха кроется в автоматической подготовке книг к публикации – системе Ridero, запущенной в 2013 году. Автор отправляет текст, а специальная программа бесплатно верстает книгу, конвертируя её в удобный для электронных устройств формат. Прибыль компания получает с продаж, авторское право остаётся за клиентом. Если читатель захочет купить бумажную версию, может заказать «печать по требованию», при этом заказчик не обременён выкупом всего тиража. Почти идеальная схема.

В эпоху пандемии и самоизоляции электронные книги стали как никогда популярны. В связи с этим в лидерах появились новые игроки. В первую очередь, это «ЛитРес: Самиздат». Компания пыталась встраиваться в новые обстоятельства максимально эффективно, предлагая различные акции и скидки. И если в прошлом году следом за «Издательскими решениями» с огромным отставанием шла группа «Просвещение», то теперь в спину екатеринбуржцам дышит именно «ЛитРес», и скорее всего, ещё за год им удастся только нарастить преимущество.

На 33-й строчке рейтинга расположилось издательство Уральского федерального университета, потеряв по сравнению с 2019-м 17 позиций.

Фантастики нам хватило и в жизни

Поскольку в пандемию многие вспомнили о том, сколько книжек они собирались прочесть, но до них всё не доходило дело, особенно интересно, в пользу кого читатели, и конечно, издатели сделали выбор. Среди детских писателей на первом месте с прошлого года остался Корней Чуковский. Общий тираж книг этого автора хоть и уменьшился на 300 тысяч, но в целом остаётся высоким. В пятёрку лидеров ворвалась Елена Ульева – педагог с двадцатилетним стажем после переезда из Пензы в Москву сначала писала сценарии для разных детских телепередач, а затем сконцентрировалась на развивающей и художественной литературе. Особенно популярны её энциклопедии, написанные в форме сказок – «Как устроен человек», «Космос» и другие. Тиражи Ульевой за год выросли почти в два раза.

По-прежнему много издаётся в России британская писательница Холли Вебб, она создаёт истории о животных для детей от 6 до 10 лет. А её ещё более знаменитую коллегу и соотечественницу Джоан Роулинг выместил из пятёрки автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков. Пушкин и Маршак замыкают первую десятку.

В категории книг для взрослой аудитории лидером второй год подряд становится Стивен Кинг, но и его тиражи тоже упали практически на 300 тысяч экземпляров. Серебряный призёр - Дарья Донцова, хотя она по сравнению с 2019-м недосчиталась 200 тысяч экземпляров. Есть в пятёрке и русская классика – Фёдор Достоевский, тиражи его произведений, напротив, даже немного подросли. В список из 20 лучших довольно неожиданно попал польский писатель Анджей Сапковский, он разместился сразу же на четвёртой позиции – виной тому знаменитая фэнтези-сага «Ведьмак».

Если говорить о жанрах, то больше 20 процентов среди самых издаваемых писателей – авторы детективов, а в сравнении с прошлым годом можно отметить увеличение издания так называемых женских романов и спад интереса к фантастике.

Фото: РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА WIKIPEDIA.ORG. ИНФОГРАФИКА: ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ