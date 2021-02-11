Купите премию…

В январе 2020 года лауреатов Бажовской премии встречала Хозяйка Медной горы из Полевского. А без неё не выходит каменный цветок. Фото: Павел Ворожцов

Сразу несколько уральских литературных премий нашли своих счастливых обладателей за последнее время. Своих лауреатов назвали премия фантастики «Аэлита» и Бажовская. Обе заслуженно могут считаться старожилами окололитературного процесса, но впечатление от них осталось неоднозначное. Почему? Давайте попробуем разобраться.

Премия или гонорар?

На сегодняшний день, как это ни прискорбно, главная заслуга существующих на Урале литературных премий состоит в том, что они до сих пор существуют. Даже на всероссийском уровне сверкнули, одарили писателей признанием и материальным вознаграждением, а потом исчезли такие престижные награды, как «Триумф», «Поэт», «Русский Букер» и его антипод «Антибукер». А премия «Аэлита» вручается с 1981 года, Бажовская премия с 1999-го, Станцевская премия помоложе, с 2011 года, но тоже отчасти уже прошла проверку временем. Честь и хвала тем подвижникам – Борису Долинго, Арсену Титову и Александру Кердану, которые эту неблагодарную лямку на себя надели и мужественно тянут.

Но при этом давайте скажем честно, эти премии с каждым годом всё больше напоминают пресловутый чемодан без ручки, который нести невозможно, а выбросить жалко. О денежном выражении премий будет сказано далее, а пока несколько слов о выражении нематериальном, то есть о престиже.

В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили легендарному рок-музыканту Бобу Дилану. Выглядело это так, как будто бы наградили не Дилана, а премию поощрили именитым лауреатом. И действительно, ни много лет до, ни все последующие годы о литературном Нобеле не говорили так много и с таким жаром (разве что присуждение награды Светлане Алексиевич вызвало столь же бурную реакцию, но больше в русскоязычной части мира). Имена обладателей уральских премий 2020 года как будто подхватывают эту традицию. Премию «Аэлита» получил американский писатель-фантаст Майкл Суэнвик, у которого и без «Аэлиты» вся грудь в литературных орденах. Он же является президентом Интернационального союза писателей, который в этом году был партнёром «Аэлиты», а сам Суэнвик дистанционно исполнял роль основного почётного гостя. И главная премия американцу очень напоминает скромный гонорар свадебному генералу.

Бажовскую премию получилРоман Сенчин, в творческой биографии которого уже были и премия Правительства России, и третья премия «Большой книги», и премия «Писатель XXI века». Сенчин уже состоявшийся, признанный автор российского уровня, к репутации которого Бажовская премия ровным счётом ничего не добавляет. Зато у самой премии солидности, безусловно, прибавится. К слову, изначально Роман входил в жюри Бажовской премии 2020 года (что тоже, согласитесь, подтверждение уровня), но после того, как журнал «Урал» выдвинул его самого на соискание премии, известному литератору пришлось состав жюри покинуть.

«Мы не отказывались от помощи»

По словам организаторов Бажовской премии, в этом году она составила 30 тысяч рублей. Изначально вообще планировалось вручить лауреатам только по 20 тысяч, но поскольку в поэтической номинации победителя не определили, то сэкономленное прибавили к трём оставшимся. Любопытства ради мы обратились к суммам, которые в разные годы вручались лауреатам некоторых отечественных литературных премий. Сравнивать их между собой задача неблагодарная и бесполезная, поскольку в разные годы и даже века вес российской валюты был очень различным. Самым корректным здесь будет сравнение с Государственной Пушкинской премией, которая вручалась с 1992 по 2005 год и в разное время составляла от 400 до 1 600 минимальных размеров оплаты труда. С учётом того, что МРОТ в Российской Федерации с 1 января 2021 года составляет 12 792 рубля, то Бажовская премия составила нынче 2,3 МРОТ. Даже с поправкой на то, что Пушкинская премия была государственной, а Бажовская региональной и негосударственной, разница в 173 раза даже с низшей планкой огорчает.

Год назад председатель жюри Бажовской премии Леонид Быков честно признался, что денежная составляющая – это не более чем некая сумма «для поддержания штанов» провинциальных литераторов. Ситуация тем более странная, что год назад со сцены Камерного театра Объединённого музея писателей Урала было объявлено о сотрудничестве организаторов Бажовской премии с Северским трубным заводом из Полевского – самых что ни на есть бажовских мест. Но нынче о заводе не было сказано ни слова. За разъяснением ситуации мы обратились к председателю оргкомитета Бажовской премии Борису Долинго.

– Да, в прошлом году спонсором Бажовской премии был Северский трубный завод, а сейчас, в сентябре, Северский трубный завод мне ответил: «Мы не можем. У нас сложные времена», – пояснил Борис Анатольевич. – Единственные, кто нас вытащил – это друзья Николая Ивановича Тимофеева (соучредителя и спонсора Бажовской премии, ушедшего из жизни в августе 2018 года) и Управление культуры Екатеринбурга.

– Есть вероятность, что завод вернётся?

– По тому, как они себя повели, мне даже не очень бы хотелось продолжать сотрудничество. От них 10 декабря поступило предложение, огромное пришло письмо: давайте проведём в Полевском, мы привлечём местный бизнес. На это мы ответили, что предложение хорошее, но, поскольку оно очень глобальное и масштабное, требует больших изменений во всём механизме организации, мы сейчас не видим возможности, потому что остался фактически месяц до даты мероприятия. Давайте вернёмся к этому вопросу после 27 января.

– И что же здесь вам не понравилось?

– А не понравилось мне вот что. Мне недавно передали, что пресс-секретарь Северского трубного завода сказал людям: Союз писателей отказался от нашей помощи в этом году. Это инсинуация, в общем-то, и выглядит некрасиво. Мы не отказывались от помощи, но 10 декабря не было ничего конкретно сказано. Если бы они сейчас сказали, что дают нам какую-то конкретную сумму, это одно дело. Но вы же понимаете, что мы не могли уже заниматься вопросами перенесения премии в Полевской. Я считаю, что это не совсем правильно. Тогда нужно делать большое, на несколько дней, мероприятие, где часть будет проходить в Екатеринбурге, а часть в Полевском. К примеру, награждение. Повторюсь, это было предложение, которое требовало глобального обсуждения, а 10 декабря у нас уже физически не оставалось для этого времени. Если было бы хотя месяца два.

Руководитель пресс-службы СТЗ Александр Федосов поделился с «Областной газетой» своим взглядом на сложившуюся ситуацию.

– Для нас всё, что связано с именем Павла Петровича Бажова – это особая тема, поскольку Полевской – это родина большинства бажовских сказов, – рассказал Александр Федосов. – И мы готовы к сотрудничеству, но нас не устраивает, как сейчас организована премия. Она же позиционируется как всероссийская, а выглядит, уж извините, как местечковая. Вероятно, Союз писателей не устраивает то, что мы хотим внести какие-то изменения, поэтому на наши обращения они никак не реагировали. С прошлой церемонии вручения так и не состоялась встреча, на которой мы хотели всё обсудить, – что нас устраивает, а что хотелось бы поменять. И действительно, мы считаем, что особый колорит церемонии придало бы то, что часть мероприятий проходила бы в бажовских местах. Скажу так: мы открыты для сотрудничества. Это позиция и управляющего директора СТЗ Михаила Васильевича Зуева.

От себя добавим, будет очень жаль, если альянс Бажовской премии и Северского трубного завода вот так и закончится, едва начавшись. Писатели – люди ранимые, всё принимающие близко к сердцу. У завода есть свои интересы, и тот, кто платит, тот вполне имеет право если уж и не всю музыку заказывать, то часть репертуара определить. Будем надеяться, что обе стороны всё-таки сядут за стол переговоров и договорятся. Хотя бы ради памяти Павла Петровича Бажова, который и тем, и другим одинаково дорог.

Цена и ценность

Финансовая сторона «Аэлиты» – острый вопрос уже многих лет. Говорили об этом ещё в начале «нулевых». После «десятых» ситуация, кажется, только ухудшалась.

– Последний раз всё хорошо с фестивалем было в 2008-м, потом начались проблемы. Работа со спонсорами сводится к обходу контор, – говорил «Облгазете» в 2013-м Борис Долинго. При этом он сам отмечал, что у потенциальных спонсоров практически нет заинтересованности ни в фантастической, ни в вообще какой бы то ни было литературе. Каждый раз спасательный круг, который позволял находиться на плаву, было искать всё сложнее. В этом году организаторы премии фактически предложили самим участникам скинуться на проведение фестиваля. Каждый мог выбрать для себя посильную для внесения сумму, а в зависимости от неё и соответствующие почести. Участие в фестивале обошлось его участникам от 9 тысяч (бюджетный вариант) до 29 тысяч рублей (базовый вариант, позволяющий участвовать во всех вебинарах и задавать на каждом из них по одному вопросу). Но отдельное удивление пишущей и читающей публики вызвал VIP-пакет – за 59 тысяч можно было не только иметь безлимитный доступ ко всем вебинарам, но и получить медаль… «За заслуги перед литературой».

Борис Долинго объяснил на предшествующей фестивалю пресс-конференции, что это нормальная практика для спонсоров, но осадок всё-таки остался. Если так и дальше дело пойдёт, то через несколько лет можно будет прочитать что-нибудь вроде «Купите литературную премию». «Аэлита» – старейшая премия в стране, вручаемая за фантастику. Её в разное время присуждали Стругацким, Киру Булычёву, Сергею Лукьяненко, Владиславу Крапивину, Андрею Белянину. И что же получается? Заплатив, можно встать с ними в один ряд? С ценой понятно, но какова ценность в таком случае?

Сборники «Аэлиты», ежегодно издаваемые и дающие шанс молодому автору опубликовать свои произведения, кажется, тоже прекращают своё существование. В 2019-м организаторы собрали на него деньги краудфандингом (добровольные пожертвования в Интернете, за которые обещают различные вознаграждения). В 2020-м собрать нужную сумму не удалось. «Однако вся ситуация показала, что система выпуска данного сборника на краудфандинговой платформе себя изжила», – написано в соцсетях «Аэлиты». То есть полной суммы у организаторов, получается, тоже нет.

И что в таком случае дальше? Если «Аэлита» не найдёт постоянного спонсора, то может легко кануть в Лету. Но с другой стороны, смотреть на агонию некогда главного фестиваля фантастики в стране – тоже больно.

Времена изменились, изменились писатели, изменились читатели. И, как это ни покажется парадоксальным, чтобы сохранить прекрасные традиции, к каковым относятся наши литературные премии, надо как-то освежить их концепцию. Чтобы они стали не только инструментом выдачи «гуманитарной помощи» (как Бажовская премия) или возможностью купить медаль (как «Аэлита»), но и действительно престижными наградами, которые мечтают получить все русскоязычные литераторы.