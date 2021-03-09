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9 марта 2021, 14:03

Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова

Татьяна Полякова

По данным издательства "Эксмо", где выходили книги автора, суммарный тираж проданных книг Татьяны Поляковой составляет свыше 30 млн экземпляров. Фото: издательство "Эксмо"

На 62-м году жизни скончалась писательница Татьяна Полякова. Она известна как автор детективных романов.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре", - сообщила ТАСС персональный менеджер писательницы Валерия Сергеева.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Окончила филфак Ивановского государственного университета. Первую книгу "Ставка на слабость" она написала в 1997 году. По данным издательства "Эксмо", где выходили книги автора, суммарный тираж проданных книг Татьяны Поляковой составляет свыше 30 млн экземпляров. По её произведениям сняты такие фильмы, как "Тонкая штучка", "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".

Областная газета Свердловской области

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