2022 год в Свердловской области объявлен Годом Мамина-Сибиряка

В Екатеринбурге ему посвящён мемориальный музей на ул. Пушкина. Фото: администрация Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, которым объявил следующий год Годом Мамина-Сибиряка. Региональное правительство создаст оргкомитет и разработает план мероприятий.

"Юбилейный год даёт хорошую возможность глубже погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведениями писателя. Мамин-Сибиряк, без сомнения, создатель литературного памятника жизни уральских горнозаводчиков. И его творчество помогает нам лучше понять историю своего края, по-новому взглянуть на то, как развивался и продолжает развиваться наш регион", – передаёт слова министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной департамент информполитики региона.

Напомним, что 2021-й объявлен Годом медицинского работника, 2020-й - был Годом уральского композитора Евгения Родыгина, а 2019-й - Годом Бажова.

В 2022 году исполняется 170 лет со дня рождения и 110 лет со дня смерти русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В Екатеринбурге ему посвящён мемориальный музей на ул. Пушкина.

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