Дни Бориса Рыжего начнутся на Урале. Россия подхватит

Арт-проект начнётся с демонстрации документального фильма «Дом поэта. Борис Рыжий». Фото: афиша Дней Бориса Рыжего

11 мая в Литературном квартале Екатеринбурга стартует масштабная арт-акция, посвящённая памяти культового поэта уральца Бориса Рыжего. Он ушёл из жизни 20 лет назад. Прожил совсем немного – 26 лет. Но, по утверждению Евгения Рейна, «был самым талантливым поэтом своего поколения». Его стихи переведены на многие европейские языки.

Арт-проект начнётся с демонстрации документального фильма «Дом поэта. Борис Рыжий». Фильм-экскурсия рассказывает не столько о биографии, сколько о географии поэта. Создатели киноленты прошли по самым важным местам жизни и поэзии Бориса Рыжего, чтобы показать, как было, как стало и, возможно, как будет…

В тот же день, 11 мая, состоится и реальная пешеходная экскурсия – «Вторчермет Бориса Рыжего». Организаторы пройдут с поклонниками творчества Бориса Рыжего по тем же тропам, где бродил поэт, посетят его родной двор, поговорят о том, насколько важен оказался в творчестве поэта мрачный район Вторчермета – с его легендами и мифами.

В серии арт-мероприятий, посвящённых культовому поэту, – также «Рыжий концерт». Песни на стихи Бориса Рыжего прозвучат в исполнении российского барда Андрея Крамаренко – участника и лауреата множества фестивалей, артиста театра Елены Камбуровой.

13 мая поклонников поэзии приглашают на открытую дискуссию «Рыжий. Без…». В разговоре примут участие екатеринбургские поэты, литературные критики, представители творческой общественности. Вход на мероприятие, которое состоится в Камерном театре, свободный.

И завершит проект «Рыжий марафON» – онлайн-акция по чтению стихов Бориса Рыжего. Екатеринбург, родной город Бориса Рыжего, проводит акцию совместно с библиотекой им. Ф. М. Достоевского (Москва), объединением «Станция Дно» (Москва) и библиотекой им В. В. Маяковского (Санкт-Петербург). Любой, кто захочет прочесть одно-два стихотворения Бориса Рыжего, может уже сейчас заявиться на участие в онлайн-марафоне.