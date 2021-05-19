Лебедь белый и чёрный

Ещё одно «Почему?» даже для знающих Бориса Рыжего. На всех фото с церемонии «Антибукер» он и Евгений Гришковец (справа), находясь рядом, смотрят всегда в разные стороны. Фото: пересъёмка с выставки в Библиотеке главы Екатеринбурга. 2003 г

Я не знаток творчества Бориса Рыжего. Я из сочувствующих. В прямом смысле слова. Тема Бориса Рыжего «настигла» меня уже после его ухода из жизни. И в те первые годы «после», когда Свердловск-Екатеринбург достаточно плотным эхом отзывался на драму поэта (выход книг, вечера памяти, приезд Кейса Верхейла, нидерландского слависта и переводчика стихов Рыжего) мучительным внутренним рефреном, о каких бы событиях ни приходилось писать, был вопрос – ПОЧЕМУ? Почему так рано?

Завещание от 19-летнего

В год 20-летия трагического ухода поэта Дни Бориса Рыжего, прошедшие в музеях и Камерном театре Литературного квартала, возвратили к тому же вопросу. Неужели так тяжела была жизнь, что даже молодость и априори сопровождающие её бесшабашность и любовь не перевесили? Почему никто не предвидел, не уберёг?

Знатоки скажут: чем докапываться до «личного», лучше бы погружались в поэзию Рыжего. Наверное, лучше. Только когда 19-летний пацан пишет поэтическое «Завещание» – это же не существует отдельно от его жизни? Когда с первой строки: «Договоримся так: когда умру, ты крест поставишь над моей могилой…» – это же не просто «фигура речи». Словно прописанный финал. Ожидание конца. А следом почти библейское – «Как в бумаге безграмотный свой оставляет след, хочу я крест оставить в этом мире». И встык – уже не художественный образ, а почти покаянное признание: «Не в ладах я был с грамматикою жизни. Прочёл судьбу, но ничего не понял…».

Во всех стихах поэт, любой большой поэт, – про себя. Поэтому, да, читаешь-перечитываешь стихи, а – погружаешься в жизнь, потому что если пятистопный хорей глубинно связан со смертной тематикой (наблюдение филолога-классика Михаила Гаспарова), то и другие поэтические экзерсисы, точнее – их выбор, предначертаны жизнью поэта.

Неделя Бориса Рыжего, включавшая мероприятия и для широкого читателя-зрителя, рассчитана была всё же на продвинутую аудиторию. Да, можно было сходить на экскурсию по Вторчермету Бориса Рыжего. Можно было подать заявку на «Рыжий марафON» и почитать его стихи. Но рискну предположить: «сердцевиной» Недели стала встреча в Музее писателей Урала, собравшая молодых и тех, «кому за…», филологов и не-филологов, лично знавших Рыжего и не знавших совсем, но уже очарованных его пятистопным хореем. Название «дискуссия» поначалу казалось претенциозным: чего дискутировать, когда давно и всем очевидно: «Рыжий – величина абсолютная». Меж тем формат «обозвали» правильно. Объединённые симпатией к поэту, участники встречи не пели дифирамбы. Спорили. Преподносили собственные открытия. Негодовали от растущего числа мемуаров, сложенных по принципу «Я и поэт». Но главное (вспомним геофизическое образование Рыжего) – продолжали глубинное исследование «геосферы» его поэзии. О сознательном и несознательном подражании Лермонтову. О недооценённой пока поэтической игре-дуэли Олега Дозморова и Бориса Рыжего. О нежности как ракурсе мировидения Рыжего. О кинематографической оптике элегических стихотворений поэта. Наконец – о разнице между «поэт» и «стихотворец». И никому не удалось остаться только среди «дискурсов», «верлибров», «силлаботоники». Языкознание шло в паре жизнепознанием. Одно без другого – никак.

Летний сад (фрагмент)… как будто я видел во сне день пасмурный, день ледяной. Вот лебедь на черной воде и лебедь под черной водой –два белых, как снег, близнеца прелестных, по сути – одно…Ты скажешь: «Не будет конца у встречи». Хотелось бы, но лишь стоит взлететь одному – второй, не осилив стекла,пойдет, словно камень, ко дну, терзая о камни крыла. 1995 г., сентябрь – октябрь

«В Свердловске живущий, но русскоязычный…»

А тема жизни и смерти, предначертанного раннего ухода возникла и здесь. Алексей Кузин, автор бестселлера-дневника «Следы Бориса Рыжего», выступил с любопытным наблюдением об образе белого и чёрного лебедя в стихотворении «Летний сад» 1995 года. В стихотворении – миг-эпизод. Случайное впечатление. Лебедь на пруду и его отражение в воде. «Два белых, как снег, близнеца / прелестных, по сути – одно…». Но! Едва один взмывает вверх, другой идёт ко дну. «Таким был и сам Борис, – прокомментировал Алексей Кузин. – В нём было два мира – светлый и блатной. Два лебедя – метафора сути Рыжего. Он всё понимал про себя. И сам себя засудил».

Не скажу за всех. Скажу за себя. На давний, больной вопрос вдруг нашёлся ответ. Возможно, кому-то нужны будут аргументы ещё. Мне не надо. Всё стало понятно. Это даже не Белый и Чёрный лебеди Чайковского – существующие порознь антиподы. Это праведность и порок в одном. Сочетание редкое. И губительное.

Кто-то сравнивает Рыжего с Блоком. Он, и правда, даже внешне похож на него. Кто-то вспоминает «дно» персонажей Достоевского. И не без резона – Достоевский был в приоритете у книгочея Бориса. Были и остаются сравнения поэзии Рыжего с лермонтовской, а самого Бориса – с Высоцким («Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт»). Однако сегодня Рыжий вряд ли нуждается в «подпорках»-аналогах. Его имя самодостаточно. Поэзия любима и востребована. Нынче на Дни его памяти приезжали двое москвичей с диссертационными претензиями по изучению поэзии уральского поэта. Нам-то, Уралу, сам Бог велел. И это не дань моде. И не потому, что территория требует современного литературного бренда. «В Свердловске живущий, но русскоязычный поэт» соединил, по убеждению филологов, три века русской поэзии. Как именно? Какие-то концептуальные вещи уже изучены. Не только в России причём. Книги о Рыжем вышли в Германии, Голландии. Многое ждёт изучения. По мнению кандидата филологических наук Евгения Зашихина, нужна программа познания Рыжего. Его поэзии и личности. Дни памяти задали высокий, научный уровень. Следующий шаг – обещанное уже нынче издание сборника «по Рыжему» под эгидой УрО РАН. Ещё не программа. Но уже явный тренд – не ограничиваться мемуарами, ставить вопросы, изучать. Понять.

В Дни Бориса Рыжего в Екатеринбурге прошли: Документальный фильм «Дом поэта. Борис Рыжий» . Спустя 20 лет после трагической гибели поэта фильм не столько о его биографии, сколько о географии. Создатели киноленты прошли по самым важным местам жизни и поэзии Рыжего, чтобы показать, как было, как стало и, возможно, как будет…

. Спустя 20 лет после трагической гибели поэта фильм не столько о его биографии, сколько о географии. Создатели киноленты прошли по самым важным местам жизни и поэзии Рыжего, чтобы показать, как было, как стало и, возможно, как будет… Пешеходная экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего» – с размышлениями о том, насколько важен оказался этот мрачный район, с его мифами и легендами, в творчестве поэта.

– с размышлениями о том, насколько важен оказался этот мрачный район, с его мифами и легендами, в творчестве поэта. «Рыжий концерт» – песни на стихи Бориса Рыжего в исполнении российского барда Андрея Крамаренко, артиста театра Елены Камбуровой.

– песни на стихи Бориса Рыжего в исполнении российского барда Андрея Крамаренко, артиста театра Елены Камбуровой. «Рыжий. Без…» – открытая дискуссия о жизни и творчестве поэта.

– открытая дискуссия о жизни и творчестве поэта. «Рыжий марафON» – онлайн-акция по чтению стихов Бориса Рыжего. Совместно с библиотекой им. Достоевского (Москва), объединением «Станция Дно» (Москва) и библиотекой им. Маяковского (Санкт-Петербург).

СПРАВКА «ОГ» Борис РЫЖИЙ Окончил Уральскую горную академию и аспирантуру Института геофизики УрО РАН

Опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России.

Всего им написано более 1300 стихотворений. Стихи публиковали журналы «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», альманах «Urbi». Переведены на английский, голландский, итальянский, немецкий.

Лауреат литературных премий «Антибукер», «Северная Пальмира» (посмертно).

Покончил жизнь самоубийством. В посмертной записке – «Я всех любил. Без дураков»

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