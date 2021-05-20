«Он света белого не видит…»

Кадр из фильма «Я всех любил. Без дураков»

После выхода в печать материала обозревателя Евгения Ячменёва «Кому и бланманже – полынь» (номер от 14.05.2021) в редакцию обратилась поэт, автор песен Дора Зорина, выразившая своё мнение по поводу высказывания профессора УрФУ, заведующего отделом поэзии журнала «Урал» Юрия Казарина в рамках документального фильма о Борисе Рыжем «Я всех любил. Без дураков».

Цитата Юрий Казарин: «Вообще, город Екатеринбург – это город серый, суровый и малокультурный. И до сих пор таким остаётся. Это нормально. Потому что это город заводов. Это не город литературы или город театров и прочего. Не город культуры, прямо скажем. Это не Петербург».

Публикуем мнение Доры Зориной:

– Я как автор песни «Мой город – Екатеринбург» могу только пожалеть профессора Юрия Казарина. Он, по-видимому, света белого не видит от того, что всё трудится в сигаретном дыму, общаясь с миром через форточку. Он презрел сначала ямб и хорей, затем город и разом – все театры, особенно ТЮЗ, так не ходи в него, хотя бы из-за возраста…

Юрий Казарин защитил диссертацию с мудрёным названием «Поэтический текст как уникальная функционально-эстетическая система» (сам, наверное, и придумал его, чтобы сразу наповал – и учёный совет, и оппонентов). И, хотя литератор предполагал адресовать свои уникальные произведения только избранной просвещённой публике, мы с друзьями – простые читатели – тоже познакомились почти в сигнальном варианте со стихами Юрия Казарина и поняли, что, несмотря на новизну, всё доступно для среднего ума человека и понятно: есть и удачные находки, но и вымученные в табачном дыму ребусы. Назвался груздем – соответствуй!

Хотя и не любит профессор наши театры, однако мне хотелось бы порекомендовать ему сходить в Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета (Урал Опера Балет), который в последние годы – в авангарде мировых площадок. Столько в нём открытий и в балете, и в опере. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем, кто ещё не побывал, а также профессору, сходить на спектакль «Греческие пассионы» – духом подняться над обыденностью. Это спектакль для людей думающих, ищущих. Поставлен очень интересно, захватывает зрителя и не отпускает до самого конца. В нём поднимаются вечные вопросы поиска божественной истины справедливости по Евангельскому образу: до конца жизни человек вынужден ставить себе самые жёсткие вопросы, бороться со злом в самих себе. И, конечно же, научиться прощать других.