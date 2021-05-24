В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в честь поэта Бориса Рыжего

В Екатеринбурге состоялось открытие мемориальной доски в честь уральского поэта Бориса Рыжего. Он ушёл из жизни 20 лет назад.
Доску установили на входе в редакцию журнала "Урал", в котором работал поэт. Инициатива создать памятную доску принадлежит главному редактору издания Олегу Богаеву. Он и был главным активистом по воплощению.
В сборе средств поучаствовали около 100 человек. Доску размером 40 на 70 сантиметров отлили из бронзы.
Среди гостей были Владимир Кравцев, художник Театра драмы, поэты Евгений Касимов и Юрий Казарин, директор Театра кукол Пётр Стражников и другие деятели культуры.
Напомним, в начале мая в Екатеринбурге прошли Дни Бориса Рыжего. На прошлой неделе "Областная газета" публиковала материал, посвящённый памяти поэта.