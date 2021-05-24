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24 мая 2021, 17:05

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в честь поэта Бориса Рыжего

  Анна Митчина
  Павел Ворожцов
Владимир Кравцев открывает мемориал

Снял укрытие с мемориала Владимир Кравцев, художник театра драмы. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге состоялось открытие мемориальной доски в честь уральского поэта Бориса Рыжего. Он ушёл из жизни 20 лет назад. 

Доску установили на входе в редакцию журнала "Урал", в котором работал поэт. Инициатива создать памятную доску принадлежит главному редактору издания Олегу Богаеву. Он и был главным активистом по воплощению.

Главный редактор журнала "Урал" Олег Богаев был инициатором и организатором создания мемориальной доски. Фото: Павел Ворожцов
Раньше на этом месте находился рабочий стол поэта, за которым он трудился в редакции журнала Фото: Павел Ворожцов

В сборе средств поучаствовали около 100 человек. Доску размером 40 на 70 сантиметров отлили из бронзы.

Фото: Павел Ворожцов

Среди гостей были Владимир Кравцев, художник Театра драмы, поэты Евгений Касимов и Юрий Казарин, директор Театра кукол Пётр Стражников и другие деятели культуры.

Открытие посетили многие деятели культуры, в том числе писатель и поэт Евгений Касимов (слева) и директор Театра кукол Пётр Стражников (справа). Фото: Павел Ворожцов
Юрий Казарин, уральский поэт и заведующий отделом поэзии в журнале, прочитал на открытии стихотворения Бориса Рыжего Фото: Павел Ворожцов

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге прошли Дни Бориса Рыжего. На прошлой неделе "Областная газета" публиковала материал, посвящённый памяти поэта.

Областная газета Свердловской области

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