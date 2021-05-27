Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём библиотек

Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по объёму библиотечного фонда. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийский День библиотек отмечается 27 мая. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников с их профессиональным праздником.

В своём поздравлении губернатор отметил, что сотрудники уральских библиотек ведут активную работу по популяризации книг и чтения, активно осваивают новые технологии и формируют электронные ресурсы. По количеству удалённых электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки наш регион занимает 3-е место в России.

В минувшем году в Свердловской области открылись библиотеки нового поколения в Серовском и Пышминском городских округах,а также в посёлке Билимбай. В 2021 создадут ещё 5 модельных муниципальных библиотек.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что модернизация и развитие библиотечной сети входят в число приоритетов культурной политики в регионе. Напомним, 30 ноября 2021 года Правительство РФ планирует подключить к Интернету все библиотеки в регионах.

Глава Среднего Урала поблагодарил сотрудников за профессионализм и творческую инициативность в проведении таких крупных мероприятий, как "Библионочь", областной "День чтения", Крапивинский фестиваль, праздник книги и чтения "Читай, Екатеринбург!".

"Уважаемые работники библиотек Свердловской области! Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в развитие культуры, духовно-нравственное воспитание молодёжи, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем важном и нужном деле", - обратился к работникам библиотек Евгений Куйвашев.

Полный текст поздравления вы можете прочитать в свежем номере "Областной газеты".