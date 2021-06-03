«Книга года-2020»: «покер» издательства УрФУ и «бенефис» Умпелевой

Все книги, представленные на премию, были выставлены на стенде в фойе Камерного театра. Фото: Алексей Кунилов

В Камерном театре состоялось награждение лауреатов традиционного конкурса «Книга года», который проводят Библиотечный центр «Екатеринбург» и Управление культуры городской администрации.

Поскольку лауреаты 2019 года из-за ковидного переноса были названы не весной, как планировалось, а только в конце прошлого года, то нынешняя церемония вызвала некоторое недоумение («что, опять?»). Но тут действительно всё по-честному – соискателями наград на этот раз были книги, выпущенные в Екатеринбурге с января 2020-го по март 2021 года. Так что у профессионального сообщества и читателей было время присмотреться к новинкам.

– Читателей в Екатеринбурге, может быть, и побольше, чем в Москве, а издательств в несколько раз меньше, – заметил в своём вступительном слове председатель жюри конкурса, литературовед Леонид Быков. – У нас столько участников нынче было, сколько издательство АСТ выпускает за одну неделю, а то и за один день.

Ощущение некоторого «междусобойчика» действительно не прекращалось на протяжении всей церемонии – член жюри поэт и художник Сергей Ивкин вручал награду своему учителю Андрею Санникову, а тот, в свою очередь, благодарил Ивкина за помощь в работе над оформлением книги, проректор УрФУ по информационной политике (по совместительству член жюри и соведущий церемонии) Алексей Фаюстов поздравляет директора университетского издательства Алексея Подчинёнова. Издательство УрФУ получило в итоге четыре награды (в игровых видах спорта это назвали бы «покер»).

Но с другой стороны, мир гораздо теснее, чем мы думаем. Член жюри Алексей Глазырин вспомнил, выйдя на сцену, как прогуливал лекции Подчинёнова по русской литературе, да и автор этих строк, если на то пошло, тоже когда-то рассказывал триумфатору «Книги года-2020» на экзамене про роман Гончарова «Обыкновенная история». И книги, отмеченные в этом году, действительно достойны награды. Несмотря на то, что кто-то с кем-то когда-то почему-то пересекался.

Нынешний конкурс – первый, который от начала до конца пришёлся на период руководства Библиотечным центром «Екатеринбург» Алёной Вугельман (она стала директором осенью прошлого года).

– Мы внесли много новых номинаций, впервые за все годы проведения конкурса решили вручить награду по итогам читательского голосования, – рассказала в недавнем прошлом известная екатеринбургская телеведущая (и опять-таки выпускница вуза, который сейчас называется УрФУ). – На первом этапе все 72 издания, представленные на конкурс, мы сначала выложили на сайте Библиотечного центра для онлайн-голосования. Затем десять книг, набравших наибольшее количество голосов, были представлены на фестивале «Читай, Екатеринбург» в Парке Маяковского. И на заключительном, третьем этапе из пяти претендентов победителя выбирали читатели портала «It’s my city».

В результате опроса единственным дважды лауреатом стала книга «Галина Умпелева: Такая как есть». Книга эта получила награду от жюри в номинации «Лица и судьбы», и это не только успех издательства «Сократ» и автора Алексея Бадаева, но и своеобразный бенефис легенды Свердловского театра драмы, которую по-прежнему помнят и любят зрители.

Стоит отметить, что о двух книгах, ставших лауреатами, «Областная газета» писала совсем недавно – о юбилейном сборнике стихов Андрея Санникова и книге «Богдашка Топорок», иллюстрации к которой создал наш карикатурист Максим Смагин.

Фото: Алексей Кунилов

– В этом году в конкурсе участвовали восемнадцать издательств, – пояснил корреспонденту «Областной газеты» председатель жюри, профессор УрФУ Леонид Быков. – Процедура выдвижения свободная – все, кто имеет отношение к производству книги, сами выдвигают свою продукцию. Большинство, конечно, представляют Екатеринбург, но и в области есть интересные издательства. Нынче одним из реальных претендентов была книга Юрия Каплунова «Шуга» из Каменска-Уральского. В прежние годы интересные работы были из Режа. В реальности их раза в три больше, но сколько точно, сказать сложно – какие-то, увы, могут уже существовать только на бумаге.

Количество номинаций растёт. Директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова высказала интересную идею для будущих конкурсов – учредить номинацию для специализированных изданий.

Не обошлось во время церемонии без упоминания темы гаджетов, которые вроде бы стремительно вытесняют бумажную книгу. Соглашусь, тысяча книг про всё на свете в телефоне – это очень удобно, особенно в поездках, но чтение настоящей книги – не просто перенос слов с поверхности носителя в мозг. Фастфуд в каких-то ситуациях тоже удобен, но истинный гурман всё равно предпочтёт хороший ресторан или домашнюю кухню.

Так что книжные издательства – это не та сфера, которой в совсем уж ближайшее время грозит вымирание по естественным причинам. Другое дело, что продукция екатеринбургских книгопечатников по большей части широкой аудитории чисто физически недоступна – в книжных магазинах её нет. И тут возникает корыстный интерес Библиотечного центра «Екатеринбург». Он, во-первых, получает экземпляр каждого конкурсного издания, а во-вторых, рекламирует себя как место, где со всем этим можно ознакомиться. Хотя кто сказал, что всякая корысть во вред?

Лауреаты премии «Книга года» за 2020 год «Лучшая книга для детей и юношества» — «Приключения Макса и его верных друзей» Марины Голомидовой («Издательские решения»); «Лучшее издание прозы» — сказы «Богдашка Топорок» Александра Кириллова («Дизайн группа Медиа Технологии Групп»); «Лучшее издание поэзии» — собрание стихотворений Андрея Санникова («Кабинетный ученый»); «Лучшая научная книга» — «Библиотека Императорского Царскосельского (Александровского) лицея в Екатеринбурге. Том 2, часть 2» (издательство УрФУ); «Лучшая научно-популярная книга» — «Жив опять, привет, друзья!» (издательство УрФУ); «Лучшая книга о родном крае» — «Урал. Точки притяжения» (издательство «Азимут»); «Лучшее корпоративное издание» — «Уральский федеральный университет: 100 лет истории» (издательство УрФУ); «Альбом года» — «Геннадий Мосин» (ИД «Автограф»); «Дизайнерско-полиграфический стиль» — каталог «Дары дружбы. Графика из коллекции фонда «Шлем«» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств); «Издательский дебют» — «Её жизнь. По мотивам романа А.Г. Коревановой «Моя жизнь«» (издательство УрФУ); «Лица и судьбы» — «Галина Умпелева: Такая как есть» (издательство «Сократ»); Приз жюри — George Shaghashvili. Art & Fashion («Yekaterinburg: Соколова М.В.»); Приз читательских симпатий — «Галина Умпелева: Такая как есть» (издательство «Сократ»).

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».