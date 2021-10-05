Демидовиана: три тома… плюс один

Тираж книги – норма по нынешним временам, 500 экземпляров. Всего. Не успев выйти, книга уже становится раритетом. Не пропустите. Тем более, что это только начало книжной демидовской эпопеи Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге, в Музее дизайна и архитектуры, состоялась масштабная презентация книги «Урал Демидовых». Масштабная в том смысле, что «ради одной-единственной книги» собрались не только литераторы, историки, архивисты, представители фундаментальной науки и ведомств, обеспечивающих внешние связи Урала и России. «Урал Демидовых» подвиг тронуться с места статусных и занятых персон из Нижнего Тагила и Кыштыма, прежних демидовских вотчин. Оставить все прочие дела «ради одной-единственной книги» на этот раз стоило, ведь новинка открывает целый книжный сериал.

«О придании статуса…»

Академик РАН Виктор Руденко припомнил на встрече, как интересовался Демидовыми ещё студентом, в советские годы:

– Я даже посещал специально архитектурные объекты, связанные с демидовской династией. Но чаще всего это была либо «заброшка», либо здание использовалось совсем не по назначению, либо находилось на заводской территории, куда «посторонним вход воспрещён». Никакого особого интереса не было и к истории Демидовых: оценки были противоречивые, часто негативные. Только усилиями энтузиастов что-то из наследия Демидовых сохранялось и даже восстанавливалось, например – уникальный часовой механизм в Наклонной башне Невьянска. А появись лет 30 назад такая книга, да её «с руками-ногами» разобрали бы книжные магазины страны…

Но и у Слова, видать, есть свой срок. А главное – должен сработать триггер. В 2018 году глава региона подписал указ «О придании статуса губернаторской программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов (копий) по истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях». Это активизировало многие демидовские инициативы. В частности, как рассказал на встрече директор Государственного архива Свердловской области Евгений Шабалин, по следам демидовских документов состоялось 17 поездок в регионы России и за рубеж, открыто-найдено более 7000 документов, более 3000 – приобретены. Нет сомнений, находки многократно сработают в информационном пространстве Урала. И мира. «Урал Демидовых» – наглядное тому свидетельство. И одно из первых. Кто только не писал прежде о промышленниках-крепостниках Демидовых – и Мамин-Сибиряк, и Евгений Фёдоров, и Пикуль… Но то беллетристика. Где додумал автор, где придумал. «Урал Демидовых» создана на основе документов и исследований, исторических фото и карт. Максимально близко к фактам истории. Была даже опасность «завалиться» в другую сторону – наукообразность.

– Работая над книгой, мы открывали-листали и другие профессиональные исследования о Демидовых. Как оказалось, часто они написаны именно для профессионалов, – рассказывает одна из авторов Татьяна Богина. – Иные точны, грамотны, основательны, но интересны разве что узким специалистам. Своя «беда» и у иностранных изданий, посвящённых Демидовым. Они исходят из каких-то своих, одним им ведомым, традиционных взглядов на Россию. Хотелось избежать того и другого. Мы работали с Институтом истории и археологии УрО РАН, в основе книги – исследования его специалистов. Наша задача была – популяризация. Облечь факты в доступный и увлекательный текст…

Демидовы – не фамилия. Явление!

Издание осуществлено под эгидой ЮНЕСКО, в серии «Национальное достояние России». Издатель книги – «Банк культурной информации» – давно работает в этом формате, презентуя миру достопримечательности Урала (за 12 лет жизни серии издано 18 книг). Но впервые среди партнёров издательства – министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Причина в том, что исследовать Демидовых и ограничиться Уралом – немыслимо. Неправильно по отношению к «предмету исследования». Практически на старте «Урала Демидовых» возникли контуры неизбежных продолжений – «Россия Демидовых», «Европа Демидовых» (тут-то и потребуются внешние связи региона). Тема Демидовых стала этаким Ватиканом. «Государство в государстве». «Серия в серии». Отдельный, немаленький и самодостаточный проект. Необходимость его окончательно поняли, когда рождалось название.

– «Демидовы на Урале» или «Урал Демидовых»? Как правильнее? Вроде бы то же – да «не то», – говорит редактор серии, директор издательства Юрий Яценко. – Почти мировоззренческая разница – рассказать «просто» биографию известных промышленников на Урале или оценить феномен рода Демидовых, заложивших основу Урала как «опорного края державы». Демидовы – катализатор всех процессов, происходивших на Каменном поясе. Но и они – что были бы они без Урала? В лучшем случае династия оружейников – аналог случившемуся в Туле, и только…

Презентация «одной-единственной книги» потому и собрала сонм профессионалов из разных сфер сегодняшнего Урала, что Демидовы где только ни «засветились», где только ни оставили след. Выдвинувшись при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих заводов, они проявили не меньший талант и предприимчивость в развитии образования, здравоохранения, «натуральной истории и минералогии», права, архитектуры, библиотечного дела. Не случайно с именем Демидовых связывают рождение не только горнозаводской империи (что неудивительно при дарованной им неограниченной власти), но и уральской горнозаводской цивилизации. Представители рода промышленников не раз давали поводы для восхищения, обсуждения и осуждения. Но даже мало-мальский знаток истории согласится: с ними родился феномен уральской самобытности, проявившийся в глобальном и частном – от создания городов-заводов до искусства коллекционирования.

– Инициативы и успехи Демидовых пришлись на время, когда в России, начиная с Петра I, стремительно увеличивалось количество узаконений, – считает начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. – Сначала Полное собрание законов Российской империи, потом 16-томный Свод законов. А право – элемент цивилизации, в том числе и горнозаводской. Стоит изучать, востребовано. В этой теме ещё есть лакуны, требующие исследований…

Авторы Демидовского цикла (Т. Е. Богина, Л. С. Соболева, Е. П. Алексеев) признавались: презентация, обсуждение первой книги – навигатор в дальнейшем исследовании. Что-то, не исключено, скоординируется. Что-то уже изменилось! «Урал Демидовых» завершается кратким списком литературы. Той, что использована. Когда публиковали, сокращали (слишком велик объём), поняли – документы времён Демидовых любопытны и в первоисточнике, не только в беллетристическом изложении. Так к трём задуманным томам прибавился в проекте четвёртый – «Документы Демидовых».

Любопытно В зарубежных поездках по следам демидовских документов сотрудники Государственного архива Свердловской области пересеклись во Франции с Фондом Наполеона. У него задачи аналогичные – поиск, исследования рукописей, переписки, автографов. В частности, в общении с представителями фонда утвердилось название третьего тома – «Европа Демидовых» (а не «Демидовы в Европе»).

Без крайностей Андрей СПЕРАНСКИЙ, доктор исторических наук, руководитель Уральского отделения Академии военно-исторических наук: – В отношении к Демидовым – две крайности. В советское время, кто бы ни писал о них, акцент делали на том, что это заводчики-крепостники. Сегодня наступило время идеализации: вспоминаем прежде всего об их заслугах в меценатстве, коллекционировании. Зато о том, например, что в роду были и гуляки, и что на демидовских заводах рабочие были абсолютно бесправны – об этом молчок. Надеюсь, четырёхтомник о Демидовых сохранит предельную историческую объективность. Она необходима. Сегодня – как никогда. Поскольку в школах и вузах урезается так называемый региональный компонент, то получить знания об Уральском регионе, о людях, повлиявших на его развитие, молодёжь сможет, только читая. Из книг. Помните девиз Демидовых? «Acta non Verba» – «Не словом, а делом». Немного перефразирую его – «И словом, и делом», так поступили авторы демидовского проекта, предложив нам шагнуть вместе с ними в масштабное исследование.