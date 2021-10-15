В Екатеринбурге состоялось награждение победителей премии им. Владислава Крапивина

Фото из Инстаграма Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи

Жюри отобрало лучшие произведения 378 авторов из России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Финляндии и других. Церемония прошла 14 октября, в день рождения писателя, в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи, носящей его имя.

Лауреатом премии, по версии профессионального жюри, стала Алиса Стрельцова из Нижнего Новгорода с произведением «Шишкин корень или Нижегородская рапсодия».

По версии детского жюри, лучшим произведением стала «Дорога на Тортугу» Екатерины Аксеновой. «Выбором командора» в этом году стала работа «Роман с читателем» Ольги Замятиной, а «Выбором литературного совета» – «Удар скорпиона» Анны Зеньковой.

Специальными призами были отмечены работы москвичей Анастасии Коваленко («Мышонок, который Там»), Полины Иванушкиной («Барбара Эр не умела летать»), Майи Лазаренской («Когда оттаивают мамонты») и Генриха Книжника («Вика»), Любавы Горницкой из Ростова-на-Дону («ОЛИМП(и)Ада»), Натальи Шицкой из Новокузнецка («Пелена»), Агнии Романовой из Санкт-Петербурга («Человек «Грача»), Анны Анисимовой из Хельсинки («Каскадёрки идут до конца»).

К сожалению, участнику из Екатеринбурга Андрею Копылову не удалось пройти дальше «длинного списка». Напомним, что лауреатом премии в прошлом году стала екатеринбурженка Елена Мамонтова с повестью «Белая сова».

В сентябре 2021 года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти известного детского писателя, создателя легендарного отряда «Каравелла» Владислава Крапивина и проведении в Свердловской области мероприятий в честь 85-летия со дня его рождения. Такое решение глава региона принял в ответ на инициативу общественности, профессионального сообщества и семьи.