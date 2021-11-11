Владимир Путин посетил Московский дом Достоевского в честь 200-летия писателя

Ровно 200 лет назад, 11 ноября 1821 года, родился один из величайших русских писателей Фёдор Михайлович Достоевский. Фото: пресс-служба Кремля.

Ровно 200 лет назад, 11 ноября 1821 года, родился один из величайших русских писателей Фёдор Михайлович Достоевский. По этому случаю Президент России Владимир Путин посетил сегодня обновлённый музейный центр "Московский дом Достоевского".

Как сообщает пресс-служба Кремля, пояснения об экспозициях музейного центра главе государства давала глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Коллекция "Московского дома Достоевского" разделена на три основных тематических блока: "Писательская судьба Достоевского", "Московское детство Достоевского" и "Читательская судьба произведений Достоевского".

Владимир Путин ознакомился с мемориальной и историко-литературной экспозицией, которая рассказывает о творческом и жизненном пути писателя. После осмотра музейного центра российский лидер оставил запись в книге почётных гостей.

"Московский дом Достоевского" находится в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, где Фёдор Достоевский жил в детские годы, с 1823 по 1837 годы. Ранее музей-квартира писателя располагалась только на первом этаже, но в 2019 году Государственному музею истории российской литературы имени Даля, в состав которого входит данный музейный центр, было передано всё здание флигеля.

К слову, к 200-летию со дня рождения Достоевского "Областная газета" опубликовала материал "Достоевский: "Я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь - в нас самих...", где рассказывается о том, как великий писатель провёл один день в Екатеринбурге, его нелёгком детстве и не менее тернистом творческом пути.