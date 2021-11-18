Застывшая хроника: показываем, о чём писала главная Екатеринбургская газета 125 лет назад

Рисунок: Максим Смагин

В русском языке есть расхожее выражение: «Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». Не берёмся судить об истинном авторстве этой фразы, но высказывание меткое и в некоторой степени, актуальное. Работает ли оно в обратную сторону? В исторический день рождения столицы Урала – 18 ноября* – «Облгазета» решила перенестись на 125 лет назад и посмотреть, о чём писали в газете «Екатеринбургская неделя» в 1896 году. Забегая вперёд, скажем: проблемы на Урале остались практически теми же самыми.

Тише едешь – дальше будешь

В информационном поле часто мелькают сообщения об авариях и таксистах-лихачах. Оказывается, для Екатеринбурга это не в новинку. В октябре 1896 года, в сороковом номере «Екатеринбургской недели» (ЕН), писали: «Протоиерей Екатерининского собора Михаил Некрасов взял с биржи на Златоустовской улице (ныне ул. Розы Люксембург. – Прим. «ОГ».) извозчика, и только успел сесть в экипаж, как лошадь понесла и, круто повернув, опрокинула экипаж. Протоиерей выпал из экипажа, вышиб плечо, раздробил плечевую кость и сломал левую ногу. Этот печальный факт указывает на беспорядки на наших извозчичьих биржах, а потому невольно рождается вопрос: все ли, например, извозчики способны править лошадьми, все ли лошади годны к езде и кто следит за ними?… Следовало бы городской управе позаботиться об упорядочении извозчичьей таксы и дисциплине среди самих извозчиков».

Это точно текст 125-летней давности? Его с лёгкостью можно представить в одном из недавних номеров «Областной газеты». К слову, бедняга протоиерей через неделю скончался от полученных травм, о чём сообщает 41-й выпуск «ЕН».

Опасная езда возможна не только на дорогих машинах, но и на санках. Яркий тому пример – сто лет назад на пересечении Главного проспекта и улицы Уктусской (сегодня пр. Ленина и ул. 8 Марта. – Прим. «ОГ».) уже во всю лихачили. Конечно, сейчас камеры на улицах умерили пыл ретивых гонщиков, но опасная езда (особенно по первому снегу) всё так же присутствует.

«…многие любят пускать лошадей «с места в карьер» прямо из двора, т.е. выезжать из ворот домовых оград на улицу во весь опор, как это сделала какая-то дама утром 26 октября. Эта госпожа выехала на Главный проспект на санках с полным аллюром, а между тем теперь, зимою, когда не слышно грохота экипажа, она легко могла въехать в какого-нибудь прохожего…».

«Екатеринбургская неделя» – политическая и литературная газета, печатавшаяся в Екатеринбурге с 1879 по 1896 год. Затем она была переименована в «Урал» и продолжала выпускаться до 1908 года. В издании публиковались не только новостные заметки, но и литературные произведения, местная хроника, корреспонденция и рекламные объявления. Кроме того, в качестве приложения к газете выходили «Записки Уральского общества любителей естествознания», материалы про Сибирско-Уральскую научно-промышленную выставку и даже пьеса «Цесаревич Павел». «Екатеринбургская неделя» выходила еженедельно по воскресеньям. В описываемый период редактором газеты был П.Н. Галин.

«Раз на велосипедах ездят, могут и раскошелиться»

Две следующие заметки демонстрируют, что введение новых налогов и, особенно, имитация бурной деятельности к приезду высокопоставленных чиновников – обычное дело на Урале. Вспомните, как внезапно появлялся асфальт на дороге, где его со времён царя Гороха не было, или резко начинали перекладывать плитку, уложенную в прошлом году. Вечером читаешь новости – а это, оказывается, министр приезжал с проверкой. Так и сто лет назад подготовка к приезду проверяющего превращалась в строительство потёмкинских деревень.

«Сибирские газеты опубликовали интересный циркуляр, изданный по случаю приезда в Сибирь управляющего делами комитета Сибирской железной дороги статс-секретаря Куломзина. Этим циркуляром кроме исправления по пути следования дорог, мостов и гатей приказывают, между прочим «в каждом месте приготовить по три лучших и чистых квартиры, в которых печи не топить и ставни окон держать закрытыми дня три до приезда, чтобы не было мух; во дворах убрать навоз, а улицы вымести чисто. Соломенные крыши на домах и амбарах залить глиняным составом и убрать солому с крыш. Крестьянам в день приезда быть в сборе у квартиры его высокопревосходительства, а также и женскому полу, если пожелают, но чтобы были одеты прилично. Не возбраняется подносить и хлеб-соль.<…> Усердие свыше всякой меры. Интересно, как удалось выполнить распоряжение чтобы в деревнях не было мух и не было заметно соломы?»

А уж новых налогов и акцизов сколько придумано! Про принца Лимона из сказки про Чиполлино и его идею брать налог на воздух и пошутить страшно… Мало ли что. Впрочем, пополнять городскую и федеральную казну надо. И вот в городской думе Екатеринбурга образца 1896 года почесали головы и решили ввести налог на… велосипеды! Мол, люди богатые, раз на велосипедах ездят, могут и раскошелиться:

«Оживлённые и продолжительные прения вызвал доклад управы об обложении сбором в доход города велосипедистов. …Число велосипедистов в городе 82, размер налога в 5 руб. был бы для них необременительным, так как они люди во всяком случае небедные.»

Высказывалось и другое мнение: «Велосипедистов следует не облагать, а поощрять: благодаря им меньше езды в экипажах, которые портят и загрязняют мостовые.»

Как говорится, велосипедист – страшный человек. Он налогов на транспорт не платит, здоровье у него отменное, ещё и в пробках не стоит. И в 1896 году посчитали так же и постановили платить рублём за такую вольность.

«Г. Падучев, признавая налог справедливым, указал на то, что велосипедисты подрывают доход у извозчиков и имеют возможность сделать сбережения в этом случае. <…> Большинством голосов дума высказалась за возможность обложения велосипедистов налогом не свыше 5 руб., причём исключить от налога казённые, общественные и земские учреждения.»

Как и всё новое, набирающее популярность, велосипеды попали в поле зрения чиновников. Сейчас появилась мода на электросамокаты. Главное – не показывать эту статью власть имущим, а то вдруг, как и век назад, появится ещё один налог…

Мелочи вседневной жизни

В России издавна две беды. Дороги спишем на плохой климат. А вторая беда, надо признать, действительно вечная. Хотя и с благоустройством города что в прошлом веке, что сейчас наблюдаются проблемы. Так, с появлением Интернета бумажные объявления на столбах почему-то никуда не делись, а ведь это раздражало ещё сто лет назад, о чём писали в 43-м выпуске «Екатеринбургской недели» за 1896 год в рубрике «Мелочи вседневной жизни»:

«Екатеринбург – город, претендующий на благоустройство. Однако же, при наличии электрического освещения и прочих штук в этом роде, здесь нет витрин для расклейки на них афиш и объявлений, как это практикуется во многих городах. Афиши расклеиваются у нас по всем заборам, телеграфным и фонарным столбам и даже домам обывателей, причём некоторые стены до того иллюминированы афишами самого энциклопедического характера, что напоминают собой размалёванный балаган. Афиши срываются, иногда заклеиваются другими, а иногда висят наполовину сорванные и, словно флаги на корабельных мачтах, полощутся от ветра, пугая лошадей.»

И разумеется, человеческая страсть выделиться из толпы никуда не пропала. Сейчас мы надеваем модную одежду, делаем татуировки, покупаем дорогие машины, а в Екатеринбурге прошлого был вот такой экстравагантный способ:

«Некий купеческий сын, получивший из тётенькиного капитала около 10 тыс. рублей, захотел увековечить своё имя в умах и сердцах народа; но так как ума у него не палата, а всего лишь маленькая хата, то он и решил добиться своей мечты путём столь же оригинальным, как известный грек Герострат. Однажды в театре вся публика обратила внимание на ложу, где сидел молодой человек, лицо которого было освещено выходящим у него из шеи сиянием, и никак не могла понять, что сие значит? А это – купеческий сын увековечивал свою память: в галстуке у него была игла, снабжённая электрическими проводниками, которые он и соединял согласно своей купеческой фантазии.»

*18 ноября 1723 года – исторический день рождения Екатеринбурга. Именно в этот день был совершён пробный пуск ковочных молотов Екатерининского завода, возведённого на берегах реки Исети. Долгое время праздновали эту дату, но лет тридцать назад было решено перенести торжество на конец лета.