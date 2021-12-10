К юбилею Нижнего Тагила выпустят книгу-фотоальбом об истории и жителях города

Планируемый объём книги о Нижнем Тагиле - 300 страниц. Фото: Павел Ворожцов.

К 300-летию Нижнего Тагила выпустят книгу-фотоальбом, посвящённую истории и жителям города. Её макет планируется подготовить уже к Новому году, а выпустить готовое издание - к юбилею.

Над книгой уже работает редакционная коллегия. В ней состоят специалисты архивов и музеев города, фотографы и дизайнеры.

Ожидаемый объём юбилейного издания - 300 страниц. В 11 глав войдут значимые факты из истории города, рассказы о людях, культурных традициях, его промышленном потенциале. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в частности, будет отражена его роль в Великой Отечественной войне, участии в освоении космоса и реализации крупнейших инфраструктурных проектов.

"Фотоматериалы для юбилейного издания предоставят не только тагильские архивы и частные собрания, но и фонды Эрмитажа, Русского музея", - отметил заместитель главы горадминистрации по социальной политике Валерий Суров. Помимо печатной версии, издание будет доступно и в электронном виде.

Ранее "Областная газета" писала, что в 2022 году отмечать юбилей города в Нижнем Тагиле будут три дня. А через год 300 лет исполнится Екатеринбургу. К юбилею уральской столицы приурочен необычный проект - кругосветное путешествие на яхте.