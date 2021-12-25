Умер автор рассказа "Шагреневая кожа" Альберт Лиханов

Умер детский писать, общественный деятель Альберт Лиханов. Он скончался на 87-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - цитирует агентство Общественную палату РФ.

Досье

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Окончил в этом городе школу и поступил в Уральский государственный университет (г. Свердловск, ныне г. Екатеринбург) на факультет журналистики, откуда выпустился в 1958 году. После этого вернулся в Киров и устроился работать в газету "Кировская правда", а затем, 1961 году, стал главным редактором газеты "Комсомольское племя". Также писал для газеты "Комсомольская правда" в Новосибирске. Позже Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. Он становится многолетним сотрудником популярного молодёжного журнала "Смена".

Первый рассказ "Шагреневая кожа" был опубликован в журнале "Юность" в 1962 году. По его произведениям были сняты фильмы "Семейные обстоятельства" (1977 г.),"Мой генерал" (1979 г.), "Благие намерения" (1987 г.), "Карусель на базарной площади" (1986 г.), "Команда 33" (1987 г.) и "Последние холода" (1993 г.)