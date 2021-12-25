Темы дня

Культура / Литература и книгоиздание
25 декабря 2021, 15:05

Умер автор рассказа "Шагреневая кожа" Альберт Лиханов

Альберт Лиханов

Альберт Лиханов учился в уральском вузе. Фото: кадр из программы "Сумма мнений" на канале ЕТВ

 Умер детский писать, общественный деятель Альберт Лиханов. Он скончался на 87-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - цитирует агентство Общественную палату РФ.

Досье

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Окончил в этом городе школу и поступил в Уральский государственный университет (г. Свердловск, ныне г. Екатеринбург) на факультет журналистики, откуда выпустился в 1958 году. После этого вернулся в Киров и устроился работать в газету "Кировская правда", а затем, 1961 году, стал главным редактором газеты "Комсомольское племя". Также писал для газеты "Комсомольская правда" в Новосибирске. Позже Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. Он становится многолетним сотрудником популярного молодёжного журнала "Смена".

Первый рассказ "Шагреневая кожа" был опубликован в журнале "Юность" в 1962 году. По его произведениям были сняты фильмы "Семейные обстоятельства" (1977 г.),"Мой генерал" (1979 г.), "Благие намерения" (1987 г.), "Карусель на базарной площади" (1986 г.), "Команда 33" (1987 г.) и "Последние холода" (1993 г.)

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.12.2021, 15:05 / Культура
Умер автор рассказа "Шагреневая кожа" Альберт Лиханов
25.12.2021, 14:05 / Общество
Трамвайную ветку в Солнечный начнут возводить в 2022 году
25.12.2021, 13:05 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 24 946 человек
25.12.2021, 13:00 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 571 человек
25.12.2021, 11:50 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали 15 жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте