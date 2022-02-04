РАБский сюжет для Мамина от генерала Глинки

Белинка по просьбе "ОГ" собрала из своих фондов, для фотосессии, самые редкие, самые интересные книги, связанные с именем Мамина-Сибиряка Фото: Павел Ворожцов

Один из самых продолжительных проектов Белинки – «Книжные редкости», в котором главная библиотека области уже пять сезонов рассказывает уральцам о книжной культуре и книгоиздании на Урале, в 2022-м решено полностью посвятить Дмитрию МАМИНУ-СИБИРЯКУ. Посвящение приурочено к 170-летию со дня рождения писателя. И Белинка намерена представить все книжные редкости, связанные с именем писателя, какие есть в главном книгохранилище региона, а ожидаемые «академические разговоры для профессионалов» превратить в беседы, где спикерами-собеседниками станут неожиданные читатели уральского классика.

На первой встрече так и случилось. Ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН доктор исторических наук Владимир Шкерин предложил тему «Как содержанка Августа Казимировна русскую литературу обогатила: к истории сюжета повести Мамина-Сибиряка «Верный раб». Сразу предупредил: «Если спросите, почему о писателе рассказывает историк, отвечу: хорошо, что не математик, тогда вопросов было бы ещё больше… А если серьёзно: прототип одного из героев повести, генерала Голубко, – главный начальник горных заводов на Урале Владимир Глинка, а это мой любимый герой, я о нём дважды книги издавал…»

В книгах – многое и в основном уважительное о генерале Глинке: он был «царь и Бог» уральских заводов. Однако было известно о нём и другое. «Генерал, вышедший из мордобойной школы Аракчеева, непоколебимо верил, что управлять людьми можно только плетью, кнутом и розгами… С этой целью Глинка обычно ездил по городу и заводам не иначе, как окружённый сотней вооружённых казаков, и где бы он ни показывался, там неизменно свистели плети и нагайки. Не удивительно, что на Урале все перед ним трепетали, и окружающие его чиновники, также и люди, имевшие к нему дело, не знали, как к нему подойти и как подступиться» (это из сборника «Воспоминания о Д.Н. Мамине-Сибиряке», его цитировали на встрече). А с некоторых пор в поле зрения литераторов попал не только сам генерал, но и его жена. По записям Бориса Удинцева, литературоведа, племянника Мамина-Сибиряка, «один из фривольных эпизодов генерала Глинки и положен в основу повести «Верный раб»…

Историк Владимир Шкерин развернул ретроспективу реальной истории любовного треугольника, о которой в своих материалах упоминает и известный уральский краевед, библиограф Наркиз Чупин, а у беллетристов она стала сюжетной канвой их книг: у Николая Лескова – в повести «Совместители» (1884 г.), у Мамина-Сибиряка – в повести «Верный раб» (1891 г.) Большинство участников встречи услышали эту историю – про Глинку, его жену и «верного раба» – впервые. Те же, кто более погружён в маминское творчество, уточняли детали, перепроверяли версию историка.

Собственно, на это и рассчитан проект. Не исключено, в нём появятся и математики). Специалисты из разных сфер знаний – искусствоведы, филологи, историки, сотрудники библиотек, художники, киноведы – будут говорить о Мамине-Сибиряке не только как «певце Урала». Попробуют снять привычную с советских времён лакировку. В проекте речь пойдёт об историко-культурном контексте творчества писателя и об Урале в целом – через призму произведений писателя. Впереди множество подробностей и малоизвестных сюжетов из жизни «выразителя особого быта Урала», факты, версии и исследования об екатеринбургском периоде жизни Мамина-Сибиряка, о создании его уральских романов, прототипах его персонажей, доме писателя, который он купил на гонорар от «Приваловских миллионов», и связанных с ним историях и даже… о рынке цветного камня в Екатеринбурге. Именно так. Уже на следующей неделе, 8 февраля, специалист по истории русского камнерезного искусства, автор проекта «Малахитовая дипломатия», доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина предложит поговорить на тему: «Самоцветы» Мамина-Сибиряка и рынок цветного камня в Екатеринбурге рубежа XIX–XX веков».

Кроме известных романов – «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» или «Дикое счастье» – в фокусе внимания участников и слушателей проекта окажутся редко издаваемые повести, рассказы, очерки: «Бойцы», «Уральские рассказы», «Старатели» и другие. «Верный раб» открыл череду малоизвестного.

Чем отличаются «Книжные редкости» в Белинке от многих литературных проектов? К каждой встрече главная библиотека области готовит те самые книжные редкости – из собственных фондов. Например, первый роман писателя «В водовороте страстей» или книгу «Зелёные горы, пёстрый народ» – своеобразное путешествие вместе с писателем вдоль Шадринского тракта, по бунтарской реке Исети, или книгу-справочник «Город Екатеринбург. 1889 год» объёмом свыше 1000 страниц, которая открывается историческим очерком Мамина-Сибиряка. Можно взять в руки, полистать. Домой взять – вряд ли. Но почитать тут – пожалуйста. Даже без специальных, обязательных для музейных редкостей, перчаток.

И напоследок – информация для книгочеев-жителей области: Белинка организовала видеозапись встреч проекта «Книжные редкости» и публикацию их на YouTube-канале библиотеки.

Это любопытно – Библиотека имени Белинского и имя Дмитрия Наркисовича тесно связаны, – рассказывает инициатор проекта «Книжные редкости» Ольга Морева. – Во-первых, у истоков Белинки стоял младший брат писателя – Владимир Наркисович Мамин, входивший в члены правления библиотеки. Во-вторых, из воспоминаний Бориса Дмитриевича Удинцева, племянника Мамина-Сибиряка, известно, что писатель посещал библиотеку, когда приезжал погостить в Екатеринбург в начале 1900-х годов. Кроме того, Мамин был знаком с Елизаветой Михайловной Кремлёвой, первым директором Белинки, ценил её подвижническую работу в библиотечном деле и даже подписал ей одну из своих книг. И наконец, Белинка хранит в своих фондах многочисленные прижизненные издания, в том числе уникальный экземпляр первого романа писателя «В водовороте страстей», который вышел под псевдонимом Е. Томский в Санкт-Петербурге в 1876 году. Мамин-Сибиряк считал роман «произведением зелёной юности», и он никогда больше не переиздавался. («ОГ» рассказала эту историю в выпуске за 26 ноября 2021 г.).