"Удаленные технологии не заменят человеку человека"

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 25-летию библиотечного центра «Екатеринбург». За это время библиотека стала известным в городе и за его пределами информационным культурным общественным центром.

Инициатором создания библиотеки и первым ее руководителем стала Нина Лакедемонская, которая переняла зарубежный опыт и превратила библиотеку из обыкновенного книгохранилища в популярное общественное пространство. Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий отлично понимал социальную важность проекта и в апреле 1997 года принял решение о создании библиотечного центра. На юбилее Аркадий Михайлович оценил перемены, произошедшие с центром за эти годы.

– За 25 лет существования библиотеки очень многое изменилось. Появились другие средства коммуникации, появились новые интересы у людей, пришли новые поколения, которые живут в другой системе координат, – считает Аркадий Чернецкий. – Поэтому библиотека должна быстро перестраиваться. Мы рассматривали библиотеку не только как место, куда приходят читать, а как серьезный культурно-досуговый центр. Задачи, стоящие перед библиотекой, не изменились – изменились способы достижения результата. Я хочу пожелать библиотеке творческого подхода, чтобы претворять в жизнь эти задачи, с учетом тех возможностей, которые дает нынешнее время.

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня библиотечный центр «Екатеринбург» – это более 30 тысяч постоянных читателей и более 600 тысяч книговыдач в год. Кроме того, на базе библиотеки проходят встречи граждан с депутатами, представителями исполнительной власти, а также проводятся презентации, выставки, круглые столы, ежегодные выставки-конкурсы «Книга года» и торжественная церемония премии «Признание».

– Мы позиционируем себя не только как библиотека, а именно как информационно-развивающий центр для города, – рассказала «ОГ» директор библиотечного центра «Екатеринбург» Алена Вугельман. – А во время пандемии мы все поняли, как важно для нас общение, – никакой онлайн и никакие удаленные технологии не заменят человеку человека. Все, что происходит вживую: различные мастер-классы, общение с писателями, лекции – они сейчас собирают полные залы. Люди приходят, чтобы пообщаться, задать вопросы и посидеть с другим человеком, а не с экраном компьютера. Я думаю, что дальше это будет еще больше набирать обороты.

Фото: Алексей Кунилов

На мероприятии присутствовал начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, который вручил работникам библиотеки поздравительные грамоты за честный и многолетний труд. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов