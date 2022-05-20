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20 мая 2022, 09:46

В Екатеринбурге пройдет "Библионочь"

  Юлия Пастух
Книги

Акция посвящена году культурного наследия народов России. Фото: Павел Ворожцов

28 мая Екатеринбург присоединится к всероссийской акции "Библионочь". В этот раз акция посвящена году культурного наследия народов России.

В мероприятии принимают участие библиотеки, музеи, выставочные галереи, культурные центры и книжные магазины — они готовят лекции о творчестве писателей, встречи с авторами, спектакли, концерты, мастер-классы и литературные квесты.

В частности, в Городском библиотечном информационном центре замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прочтет лекцию "Русский "Нобель". Лекционную программу продолжит художник и популяризатор искусства Надежда Маценко, которая раскроет тему "Оттенки ночи на полотнах живописцев. Виртуальный вернисаж". 

Библиотека № 6 имени К. Г. Паустовского подготовила, в свою очередь, семейную программу, которая включает в себя встречи с уральскими писателями. 

Библиотека № 31 представит интерактивную программу в русском стиле. Все желающие могут попробовать свои силы на творческих мастер-классах: фольклорный рисунок, роспись имбирного пряника и плетение браслетов из бисера.

Полная программа размещена на сайте Муниципального объединения библиотек.

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События "Ночи музеев" в Екатеринбурге можно посетить по "Пушкинской карте".

Областная газета Свердловской области

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