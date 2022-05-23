Очистить город от словесного мусора

"Областная газета" тоже начинает формировать свой каталог ошибок. А пока - пример использования весьма забавного неологизма в рекламе. Фото: Владимир Мартьянов

«Поеду на ГлавпочтамПт в турагеНСтво, а потом пойду на день рождениЕ». Примерно так девять лет назад могло бы выглядеть предложение горожанина, который бы воспользовался вариантом написания слов, взятых с вывесок и рекламных объявлений в центре столицы Урала. Тогда словесный мусор на главных улицах Екатеринбурга прибрали благодаря усилиям преподавателей и студентов УрФУ. Завтра, в День славянской письменности и культуры, акции «Город без ошибок» дадут еще один шанс.

В 2013 году на филологическом факультете Уральского федерального университета провели конкурс под названием «Город без ошибок». Студентам предложили фиксировать ошибки, которые они заметят на вывесках, билбордах, рекламных растяжках и даже ценниках. Видя, какой резонанс вызвала акция, организаторы расширили круг участников до масштаба города. Всего за два месяца на электронную почту конкурса прислали порядка 500 фотофактов с самыми разными примерами языковых неточностей – от орфографических и пунктуационных до стилистических.

Вот лишь малая часть собранного материала: «брошУровка», «цЫфровой», «гаражЫ», «вывоз нечЕстот», «греЙФруКты из ЕгипЕДа» и странная игрушка «поп рыгун». Но обиднее всего, конечно, было за самый центр города, где долгое время красовалась вывеска «остановка ГлавпочтамПт». Как вспоминают организаторы, на награждение победителей конкурса «Город без ошибок» был приглашен тогда заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Высокинский. Когда ему указали на эту ошибку, он сделал звонок, с кем-то серьезно поговорил, и филологическая справедливость восторжествовала – лишнюю букву с вывески убрали.

Впрочем, есть случаи, когда ляпы так и остались на своих местах. А уж сколько за девять лет накопилось новых… Вот поэтому организаторы решили возродить акцию и приглашают всех желающих принять в ней участие.

– Поскольку резонанс восемь лет назад был большим, мы подумали, почему бы не продолжить чистить город от словесного мусора, – поясняет Ирина Вепрева, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ. – Задача, как нам кажется, благородная. Тем более что акция вырабатывает у горожан и у студентов языковую зоркость, формирует ценностное отношение к русскому языку. Мы решили, что начнем конкурс как раз в День славянской письменности и культуры, а итоги подведем в декабре.

Примеры ошибок, которые встретятся вам на просторах города, нужно присылать на электронный адрес – gorodbezoshibok@yandex.ru. Фотофакты должны сопровождаться паспортизацией – место (улица, район) и время, когда был сделан снимок. Самый активный участник получит вознаграждение – 10 тысяч рублей. А «Областная газета» опубликует самые любопытные примеры.