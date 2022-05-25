653 библиотеки Свердловской области примут участие в "Библионочи"

Регион присоединится к акции в 11-й раз. Фото: Александр Зайцев

Всероссийская акция "Библионочь" в Свердловской области пройдет 28 мая. Участие примут 653 библиотеки региона. Наш регион присоединится к акции в 11-й раз. В этот раз тема акции – "Сословия творцов", а девиз "Ночи" – "По следам культурных традиций".

653 библиотеки области, из которых 42 – в Екатеринбурге, подготовили почти 2500 мероприятий и 200 онлайн-программ. Это лекции, встречи с писателями, мастер-классы, концерты, квесты, экскурсии и многое другое. В этому году к акции присоединятся Объединенный музей писателей Урала, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Уральский филиал Государственного центра современного искусства.

— C каждым годом присоединяются библиотеки, музеи. Для всех это большое событие, — рассказал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. — Все готовятся, нужно успеть везде заглянуть. Это масштабный проект, наш регион активно принимает в нем участие. Библиотека сегодня — это не только место, где есть книги, где есть тишина. Это еще и уникальное культурное пространство. Поэтому приходите в библиотеку и получайте приятные эмоции.

Центром "Библионочи" станет Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского. В 18:00 там состоится торжественное открытие акции. А уже в 18:30 заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прочтет лекцию "У истоков русского кинофэнтези".

Кроме того, в библиотеке имени Белинского пройдут встречи с писательницами Мариной Москвиной (в 20:00) и Яной Вагнер (21:30). Роман "Вонгозеро" Яны Вагнер в 2011 году вошел в список премии "Национальный бестселлер", по его мотивам в 2019-м вышел популярный сериал "Эпидемия".

Еще одной лекцией откроется "Библионочь" в Городском библиотечном информационном центре. Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прочтет лекцию на тему "Русский "Нобель" (18:00).

Полную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.