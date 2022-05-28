В Свердловской области стартует "Библионочь-2022"

В этом году акция проходит сразу после Всероссийского дня библиотек, отмечаемого ежегодно 27 мая. Фото: сайт акции

Сегодня, 28 мая, в Свердловской области проходит "Библионочь". В этом году все мероприятия всероссийской акции объединены темой "Сословие творцов".

Девиз — "По следам культурных традиций". Библиотеки региона представят программы, посвященные традиционной народной культуре и народному искусству.

В рамках мероприятия запланированы встречи с деятелями культуры, презентации книг, мастер-классы, спектакли, квесты, выставки, а также тематические экскурсии, посвященные народным промыслам, ремеслам, традициям, фольклору, творчеству уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Программы библиотек-участниц опубликованы на сайте акции, в разделе сайта "Площадки".

Добавим, торжественное открытие свердловской "Библионочи" состоится в универсальной научной библиотеке имени Белинского. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков прочитает лекцию "У истоков русского кинофэнтези".

В качестве хэдлайнеров указаны писательницы Марина Москвина и Яна Вагнер (автор романа "Вонгозеро", на основе которого сняли сериал "Эпидемия"). В библиотеке Белинского пройдут экскурсии по главному книгохранению "Колесо обозрения", по отделу реставрации и консервации фондов "Книжное ремесло".