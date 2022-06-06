Как в Екатеринбурге отметили День рождения Пушкина. Фото

Под стенами Храма-на-Крови каждый желающий мог выйти на сцену и прочитать стихотворения Александра Пушкина или собственного сочинения.Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге, 6 июня, прошел поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», приуроченный ко дню рождения Александра ПУШКИНА. Перед Храмом-на-Крови в течение нескольких часов со сцены звучали стихи великого поэта и играла классическая музыка.

Несмотря на пасмурную погоду, перед культурно-просветительским центром «Царский» поток чтецов не прекращался. С 12 часов горожане выходили сцену и декламировали свои любимые произведения.

Самыми первыми выступили воспитанники детского сада «Солнечный луч» и прочитали по очереди отрывок про 33 богатырей из «Сказки о царе Салтане». Маленькие любители стихов волновались и сбивались, но тем ценнее оказались аплодисменты, которыми их наградили в конце.

Затем наступила пора более взрослых и опытных выступающих. На сцену поднялась народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Моссовета Ольга Остроумова.

– Я помню, как читала своим детям «Унылая пора, очей очарованье…» – поделилась Ольга Остроумова. – Вы послушайте, эти слова даже произносить сладко. Мне кажется, Пушкин не сочинял стихи, а просто записывал то, что ему приходило от Бога. Читайте Пушкина своим детям, и тогда они будут говорить на лучшем русском языке, чем говорят сейчас.

Конечно, Александр Пушкин создал современный литературный язык, но в других странах его любят ничуть не меньше, чем у нас. Кажется, нет языка (кроме совсем уж экзотических), на который бы не переводили творчество этого поэта. Вчера на марафоне это было продемонстрировано – кроме русского, прозвучали стихи Александра Сергеевича на армянском, казахском и даже вьетнамском языках.

– Переоценить значение Пушкина невозможно, – отметил музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. – Он был не только содержательным носителем языка – он был человеком, который умудрился совместить свою гениальную поэзию с гениальной простотой. Его внутреннее содержание стихов и высота слога – уникальное сочетание.

Гениальность поэзии «нашего всего» не оставила равнодушным никого: в марафоне принял участие и боец смешанных единоборств Иван Штырков:

– Думаю, что для первого раза я неплохо справился, – рассказал знаменитый спортсмен. – Большинство наших ребят в клубе заряжаются русскими песнями, русским языком и тем, что он несет в себе. Ни один язык в мире не может передать такую палитру эмоций, как русский язык. Это был очень интересный жизненный опыт для меня.

Отрывок из “Евгения Онегина” читает народная артистка России Ольга Остроумова: «…Она любила на балконе Предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает хоровод…» Фото: Полина Зиновьева

Стихотворение «Коварство»читает ректор УрГЭУ Яков Силин: «Когда твой друг на глас твоих речей Ответствует язвительным молчаньем; Когда свою он от руки твоей, Как от змеи, отдернет с содроганьем…». Фото: Полина Зиновьева

Стихотворение читает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова: "Два чувства дивно близки нам — В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам...". Фото: Полина Хтновьева

Стихотворение “Демон” читает боец смешанных единоборств Иван Штырков: «В те дни, когда мне были новы Все впечатленья бытия – И взоры дев, и шум дубровы, И ночью пенье соловья…». Фото: Полина Зиновьева

Вадим Самойлов прочитал стихотворение "Пророк". Фото: Полина Зиновьева

Эвелина Мкртчян прочитала армянскую версию "Пророка". Фото: Полина Зиновьева

Ведущий радио "Пилот FM" Александр Морозов поделился со слушателями стихотворением "Прощайте верные дубравы...". Фото: Полина Зиновьева

Елена Сковородникова прочитала стихотворение "Унылая пора, очей очарованье..". Самое то для пасмурной погоды. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева