Книги уральских классиков и современных писателей стали доступны в книжном сервисе МТС

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Компания МТС представила сервис цифровых книг «Строки» с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами, а также собственным издательством. В коллекции «Строк» сразу несколько десятков книг уральских классиков- Павла Бажова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также произведения популярных современных авторов– Анны Матвеевой, Алексея Иванова, Алексея Сальникова и Романа Сенчина.

Каталог цифровой библиотеки МТС включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» выпускают оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издают зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выходят как в электронном, так и в бумажном варианте.

Редакция «Строк» также выпускает подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущих научно-популярных медиа N+1, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

Также эксклюзивно в сервисе в электронном и аудиоформате вышел документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» – новинка от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одна из самых ожидаемых TikTok-сенсаций – романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

"Считается, что книгочеи самые консервативные люди. Что они гораздо инертнее относятся к цифровизации жизни. Готовы сидеть в пыльных библиотеках и оставлять ползарплаты в книжных магазинах. Но это совсем не так. Книгочеи, прежде всего, образованные, а значит - современные люди, ценящие своё время, средства и открытые ко всему новому. Именно для них мы запустили наш новый сервис «Строки", позволяющий в любой момент и в любом месте, обратится к совету классиков или прочитать последние новинки книжного рынка. Возможности собственного издательства и идея кросс-платформенности «Строк» выводят сервис за рамки привычной онлайн-библиотеки. Мы уверены, что платформа станет одним из наших знаковых продуктов и лидером в сегменте книжных сервисов», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Писатель из Екатеринбурга Анна Матвеева, чьи самые известные книги "Перевал Дятлова" и "Каждые сто дней" можно найти в цифровой библиотеке МТС, признаётся, что сама ещё только учится читать электронные книги: "Конечно мне привычней и приятней читать с бумаги, а главное, я больше запоминаю из прочитанного. Но, когда я лечу во Владивосток или Хабаровск, мне удобней пользоваться цифровой библиотекой или слушать аудиокниги. Кстати, свои романы я начитываю для аудиокниг сама, потому что точно знаю, где должны быть расставлены акценты. А то, что цифровые носители становятся всё более популярны, я, простите, вижу по авторским отчислениям. За два последних годах они выросли почти на порядок. Настолько же, видимо, выросло и число читателей электронных книг".

Сервис запустился на базе существующей МТС Библиотеки и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений или, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги. Скачать приложение «Строки» можно в App Store и Google Play.