О городе, которого нет

352-страничная книга вышла в издательстве «Русистика». Фото: Алексей Кунилов

Роман Марины ГОЛУБИЦКОЙ «Два писателя, или Ключи от чердака» издан отдельной, самостоятельной книгой. Он, безусловно, будет интересен свердловскому читателю – сюжет в произведении разворачивается в Екатеринбурге в конце 90-х годов – начале нулевых. И многие узнают в персонажах местных художников, писателей и поэтов. Корреспондент «ОГ» Пётр КАБАНОВ рассказывает о книге.

Роман презентовали в городе, где он и рождался. На встречу с писательницей Мариной Голубицкой в магазин «Читай-город» пришли и. о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, советник губернатора Анатолий Гайда, бывший председатель Правительства Свердловской области Алексей Воробьёв и многие другие, кто прекрасно помнит события, описанные в книге, и даже был их участником. Но об этом чуть позже.

Марина Голубицкая почти год посвятила новой редакции романа. Фото: Алексей Кунилов

Обрела совершенно новую свободу

Появление печатного романа – событие. Романа, в котором Екатеринбург еще и место действия – событие вдвойне. В столице Урала творили (и творят сейчас) многие, но сам город в произведения вписывался катастрофически редко. А что говорить про события 20–25-летней давности, по ощущениям почти канувшие в лету.

Время стремительно, и сохранять его можно по-разному. Текст – прекрасный вариант оставить в памяти людей городские пейзажи, разговоры. А потом открыть книгу и с каким-то трепетом касаться страниц, а вместе с ними главного – прошлого.

Первая версия романа «Два писателя, или Ключи от чердака» была издана в литературном журнале «Урал» почти двадцать лет назад. А чуть раньше выпускница мехмата МГУ, защитившая диссертацию и по распределению приехавшая в Свердловск, решила взяться за перо. Марина Голубицкая говорит, что в детстве ничего не писала, но всегда считалась хорошим рассказчиком.

– Меня просили в группе читать вслух воспитатели, – рассказывает Марина Голубицкая. – В пионерском лагере любили слушать мои рассказы, хотя даже в стенгазету никогда не писала. Но мне было интересно: а как это писатели пишут? И вдруг, уже больше двадцати лет назад, я встретила одного писателя, очень яркого человека в Екатеринбурге – Александра Верникова (его не стало в 2018-м. – Прим. «ОГ»). И он, когда мы стали разговаривать, сказал: «Маринушка, тебе надо писать». В какой-то момент я вдруг поверила, что могу это делать и обрела совершенно новую свободу. Впечатления от этого были очень яркими. Фактически в романе и рассказана эта история. Про то, как женщина с семьей, мужем, тремя детьми, хорошей и интересной работой, вдруг начинает заниматься творчеством, и как ее жизнь преображается.

Это – не мемуары

Сюжет разворачивается на детально прописанном фоне конца 90-х – начала нулевых годов в Екатеринбурге, который еще недавно был Свердловском. Город предстает здесь и декорацией, и еще одним действующим лицом, угрюмо (и не очень) наблюдающим за жизнью Ирины – главной героини романа.

Ирина, как уже сказано выше, мать троих детей. Она преподает в институте. Ее муж Лёня – известный в городе политик и поэт. Окружение семьи – писатели, художники, именитые горожане. С персонажами книги в «Двух писателях, или Ключах от чердака» все очень интересно. Это люди, реально формировавшие культурную и общественную жизнь Екатеринбурга конца 90-х, но по большей степени носящие неузнаваемые авторские псевдонимы, но узнаваемые по описанию. Здесь, конечно, нет страшной тайны «who is who», да и не так это важно в книге. Марина Голубицкая настаивает – это не мемуары.

– Ирина в романе – это не я под этим именем, а Лёня – не мой супруг. Это персонажи, о которых автор думает определенным образом. Это не автобиографическое произведение. Художественная литература. Жанр, который, как я недавно узнала, называется автофикшн.

Впрочем, некоторые из героев все-таки имеют свои реальные имена. Их немного. Самые яркие из них – драматург Николай Коляда и поэт Борис Рыжий.

– Это те люди, которые представляют самих себя, – добавляет автор.

«В литературном скверике некто высокий, джинсовый пил пиво с Фаинкой, мне показалось – оператор. Они расхохотались, как дети, и я подумала – режиссер», – так главная героиня описывает свое знакомство с Николаем Колядой.

«Иногда говорил и со мной, просил: Иринка, поговорим о стихах! С таким же успехом я могла бы поговорить с Ростроповичем о виолончели…», – а так в романе описаны беседы с Борисом Рыжим, который по сюжету однажды зашел в гости к героям, но повторной встречи с поэтом так и не случилось – Борис Рыжий покончил жизнь самоубийством в мае 2001-го…

Марина Голубицкая зачитывала отрывки из романа. Вот весьма показательный: «»Несколько лет назад, в эпоху поиска памперсов, я увидела “Криминальное чтиво” и неожиданно испытала зависть, разъедающую и жгучую. Долго пыталась понять, что меня гложет: я не снимаю кино, не пишу сценариев, я вообще ничего не пишу!.. Какие шикарные диалоги… И в устном жанре так историю не запутаешь… Я взяла ручку, чтоб выстроить схему событий, но неожиданно принялась передразнивать речь соседки, тасовать эпизоды…». Фото: Алексей Кунилов

Время пришло

Спустя 20 лет роман играет новыми красками. Нет, он вовсе не вписывается в череду ностальгической литературы по девяностым, столь популярной в наши дни. Как раз его ценность в том, что на все это время он «законсервировал» дух тех лет, улицы, места. Яркий материал ждал своего часа, и вот он пришел.

– Прошло уже 20 лет, и можно по-другому на все это посмотреть, – говорит Марина Голубицкая. – Кажется, что ты всегда таким останешься, но через 10–20 лет что-то переменится. Но я не изменила ни точку зрения, ни характеры персонажей. Эта книга будет интересна людям, которые увлекаются культурной жизнью уральской столицы того времени. А еще женщинам с творческим потенциалом. Когда я писала, я не думала, кому это будет интересно. Мне самой это было интересно! Я почти год посвятила редакции романа. И рада, что тогда записала все эти разговоры, потому что сейчас я бы это никогда не вспомнила. Те люди, кого уже нет, на страницах остались живыми, а кто повзрослел – остались молодыми. Читая это, можно погрузиться в то время.

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ, президент группы компаний «КОРТРОС», руководитель администрации губернатора Свердловской области (2003–2005 года), поэт, муж Марины Голубицкой: – Меня всегда занимал вопрос, где граница поэзии и прозы в современном мире. На мой взгляд, граница пролегает в том, что писатель воспроизводит речь персонажа. И в этой книге самое сложное – диалоги. Это немногим удается. У Марины есть такой дар – она очень четко ловит речь и запоминает её. А живой человек проявляется как раз в этом. Можно рассказывать, пересказывать, но читатель не поверит. А если вы попадете в интонацию, то вы оживите этого человека. В книге много людей с завершенными судьбами – их уже нет с нами. И возрождение этих людей – главный смысл, главная ценность романа. Время уловлено как раз через это. А еще тут уловленный через речь дух времени. Мы сейчас так не говорим. Литераторы отмечали – эта книга о Екатеринбурге. Я задумался: а ведь в ней не так много страниц о городе. Но они все-таки правы. Именно эта часть Екатеринбурга – речь, люди, это все утрачивается и уходит, а в книге осталось. Вениамин Голубицкий. Фото: Алексей Кунилов