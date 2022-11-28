Павел Крашенинников презентовал студентам УрГЮУ свою новую книгу

Первыми "рецензентами" новой книги стали его близкие, а также коллеги, погруженные в историю, среди которых Николай Сванидзе и Сергей Степашин. Фото: Полина Зиновьева

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, краевед и писатель Павел Крашенинников презентовал 28 ноября в Уральском государственном юридическом университете свою книгу "От племени к империи. Возникновение русского государства и права". Она посвящена формированию и развитию русского государства с VIII по XIX века.

Павел Крашенинников отметил, что у него уже есть серия исторических книг, однако в новой работе он попытался рассмотреть и осмыслить государственно-правовые вопросы.

"В новой книге я показываю переход к русскому государству через Рим и Византию, как развивалось государство и право, что предшествовало смуте и как она развивалась, весь период дворцовых переворотов и правление Павла I. Есть отдельный параграф, посвященный монгольской юрисдикции, соотношению русского и монгольского права. Обычно почему-то стесняются признаваться в том, что в течение 200 лет мы находились под монгольской юрисдикцией, и подробно изучать эти вопросы. Но это неотъемлемая часть нашей истории", — рассказал автор во время презентации.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

По словам Павла Крашенинникова, первыми "рецензентами" новой книги стали его близкие, а также коллеги, погруженные в историю, среди которых Николай Сванидзе и Сергей Степашин. Благодаря их обратной связи содержание книги удалось изложить максимально доступным для читателя языком.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников считает, что в современных реалиях знания о развитии государства и принципах, на которых оно строилось, имеют особую ценность. В свою очередь председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что члены парламента должны иметь "От племени к империи" в качестве настольной книги, потому что в ней говорится о том, как право позволяет управлять страной.

"Абсолютно справедливо автор указывает на то, что необходимо создать такую систему законодательства, чтобы не возникало наслоения одного нормативного акта на другой, а система права позволяла управлять государством", — передает слова Людмилы Бабушкиной департамент информполитики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева