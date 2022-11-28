Прозвучал Рыжий

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников тоже выступил на музыкальном фестивале. Фото: Предоставлено музеем "Литературная жизнь Урала ХХ века"

26 ноября в Екатеринбурге прошел фестиваль «Я тоже стану музыкантом». Со сцены звучали песни на стихи Бориса РЫЖЕГО.

Выступления прошли в Большом актовом зале УГМК, в Уральском государственном горном университете. Место, конечно, было выбрано неслучайно – именного его окончил Борис Рыжий в 1997 году (отделение геофизики и геоэкологии). Именно там же Рыжий посещал литобъединение «Горный родник».

К участию в нынешнем фестивале приглашались и музыкальные коллективы, и отдельные исполнители, в репертуаре которых есть песни на стихи поэта.

– У меня, честно говоря, задумка была такая. Вот у Бориса Рыжего почти 1 000 разных стихотворений и, пожалуйста, композиторы, берите и пишите песни, они будут жить своей жизнью, станут народными, – рассказал один из организаторов фестиваля, поэт, доцент УГГУ и друг Бориса Рыжего Алексей Кузин. – На фестивале все выступили достойно. Был, в частности, Пётр Стражников – директор Екатеринбургского театра кукол. Спел очень проникновенно под гитару – «Ты меня никогда не любила/это я тебя очень любил» (стихотворение «Осыпаются алые клёны». - Прим. «ОГ»). Пётр Степанович мастер донести слово. Приехал к нам Андрей Крамаренко – московский гость, артист Театра Елены Камбуровой. У него давно существует программа на стихи Бориса Рыжего, где-то с десяток песен. Был Александр Алферьев из Камерного театра, который декламировал со сцены – очень интересный жанр.

«Я тоже стану музыкантом» – строчки из стихотворения Бориса Рыжего 1997 года. Там есть продолжение, оно такое – «И буду, если не умру, в рубашке белой с черным бантом играть ночами на ветру». Печальная ирония. Рыжий не стал музыкантом, да и никогда им не был, и не стремился быть. Поэта не стало 7 мая 2001 года, возрасте 26 лет он свел счеты с жизнью. В рубашке белой с черным бантом он не сыграл. Но его стихи невероятно музыкальны. Ну вот из раннего, 1992 год – «Небо как небо, бледные звезды, луна как луна. Конечная точка отсчета жизни – бутылка вина». Уже хочется прочитать плавно, как бы нараспев. Уже хочется прочитать плавно, как бы нараспев. «Вот и кончилось лето – как тихо оно шелестел она прощанье листвой. Потому и стою оробело в голом сквере моем, на засыпанной снегом дорожке, по колено в любви и тоске» – 1996 год. Песня!

Сейчас написано много песен на стихи Бориса Рыжего. Например, известный композитор Сергей Никитин, вместе с сыном и женой Татьяной записал целый цикл, назвав его по одной гениальной строчке из стихотворения «В те баснословные года» – «Как хорошо мы плохо жили».

– Стихи Рыжего действительно очень музыкальные. Но что интересно: я Бориса знал с 17 лет, и он никогда не брал в руки никакого музыкального инструмента, – добавил Алексей Кузин. – Хотя говорили мне, что в школе он когда-то играл на гитаре. Но у нас в компании она всегда была, он ее не брал. Борис говорил: я не пою и не играю. Но! Однажды я приехал к нему на практику в Сухой Лог с гитарой, и мы стали петь «Мурку». Выяснилось, что все знают только первый куплет. И тут Борис Рыжий взял и допел песню до конца. Он ее знал! А когда мы тусовались в Горном, к нам приходили музыканты, профессионалы, играли. Мы пели, на два, на три голоса, но Борис никогда не подпевал, даже рот не открывал. Не знаю почему…