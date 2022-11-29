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Культура / Литература и книгоиздание
29 ноября 2022, 16:21

Цифровая библиотека «Строки» станет доступна уральским подписчикам МТС Premium

Фото: Марина Поташева

Фото: Марина Поташева

МТСобъявляет о включении книжного сервиса «Строки» в экосистемную подписку МТС Premium.

Теперь подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц.    

«Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной!» — говорит Член Правления-вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium:

∙           50 ГБ мобильного интернета

∙           Подписка в онлайн-кинотеатре KION

∙           Подписка на МТС Music

∙           Безлимитные мессенджеры: 

WhatsApp, Telegram, Viber, Discord, Skype, ICQ, МТС Connect, Snapchat, Там-Там

∙           Безлимитные соцсети: VK и Одноклассники

∙           Безлимитные видео в популярных сервисах: YouTube, Twitch, Tik-Tok, OK Live

∙           Услуга блокировки спам-звонков «Защитник" 

∙           5% кешбэка при оплате покупок картой MTS CASHBACK в супермаркетах

∙           Удвоенные баллы на бонусную карту ЛУКОЙЛ на заправках при оплате картой от МТС Банка

∙           Дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память»

∙           До 20% кешбэка ежемесячно на ряд сервисов и услуг МТС

∙           Премиальное обслуживание в колл-центрах и офисах МТС и МТС Банка

∙           Скидки и подарки от партнеров МТС Premium, в том числе в каршеринге BelkaCar, кикшеринге Юрент «Plus», в магазинах «Азбука вкуса» и «Перекресток», обучении на платформе SkyEng и др.

С 1 декабря сервис “Строки” станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.

МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.

О «Строках»

«Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с обширным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, детскими аудиосериалами, а также увлекательной жанровой литературы: любовными романами, исторической прозой, триллерами и многим другим. У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги в первую очередь в цифровом и аудиоформатах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.

Областная газета Свердловской области
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