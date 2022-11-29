Цифровая библиотека «Строки» станет доступна уральским подписчикам МТС Premium

Фото: Марина Поташева

МТСобъявляет о включении книжного сервиса «Строки» в экосистемную подписку МТС Premium.

Теперь подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц.

«Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной!» — говорит Член Правления-вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium:

∙ 50 ГБ мобильного интернета

∙ Подписка в онлайн-кинотеатре KION

∙ Подписка на МТС Music

∙ Безлимитные мессенджеры:

WhatsApp, Telegram, Viber, Discord, Skype, ICQ, МТС Connect, Snapchat, Там-Там

∙ Безлимитные соцсети: VK и Одноклассники

∙ Безлимитные видео в популярных сервисах: YouTube, Twitch, Tik-Tok, OK Live

∙ Услуга блокировки спам-звонков «Защитник"

∙ 5% кешбэка при оплате покупок картой MTS CASHBACK в супермаркетах

∙ Удвоенные баллы на бонусную карту ЛУКОЙЛ на заправках при оплате картой от МТС Банка

∙ Дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память»

∙ До 20% кешбэка ежемесячно на ряд сервисов и услуг МТС

∙ Премиальное обслуживание в колл-центрах и офисах МТС и МТС Банка

∙ Скидки и подарки от партнеров МТС Premium, в том числе в каршеринге BelkaCar, кикшеринге Юрент «Plus», в магазинах «Азбука вкуса» и «Перекресток», обучении на платформе SkyEng и др.

С 1 декабря сервис “Строки” станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.

МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.