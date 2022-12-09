Третье место и "Выбор поколения": Сергей Беляков удостоен двух наград литературной премии «Большая книга»

Коллаж

В Москве состоялось вручение 17-й Национальной литературной премии «Большая книга». На победу претендовали и свердловчане – Сергей Беляков с романом «Парижские мальчики в сталинской Москве» и Анна Матвеева с произведением «Каждые сто лет. Роман с дневником».

Первое место в этом году отдано Павлу Басинскому за книгу «Подлинная история Анны Карениной». Второе место у Алексея Варламова «Имя Розанова». А третья премия осталась за свердловским писателем Сергеем Беляковым и его романом «Парижские мальчики в сталинской Москве». Кроме того, книга Сергея Белякова отмечена в номинации «Выбор поколения».

Документальный роман «Парижские мальчики в сталинской Москве» повествует о расцвете сталинской эпохи, с позиции русских парижан – подростков Мура и Мити, родившихся за пределами России и попавших в СССР в конце 1930-х годов.

Сергей Беляков также становился финалистом премии «Большая книга» в 2013 году. Тогда историк и писатель был удостоен второй премии. Жюри и читатели высоко оценили его роман «Гумилёв, сын Гумилёва».

Отметим, что Сергей Беляков родился в Свердловске. Он автор книг «Усташи: между фашизмом и этническим национализмом», «Тень Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя» и других. Финалист премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». С 2005 года является заместителем главного редактора журнала «Урал».

Также на премии были подведены итоги народного голосования, где третье место заняла писатель из Екатеринбурга Анна Матвеева («Каждые сто лет. Роман с дневником»). Первое место читатели отдали роману «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной, а второе – Павлу Басинскому («Подлинная история Анны Карениной»).