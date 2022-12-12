В библиотеке имени Белинского представят "Метод Коляды"

Фото: обложка книги Елены Соловьевой "Метод Коляды"

В актовом зале Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского (Белинского, 15) 16 декабря состоится презентация книги Елены Соловьевой "Метод Коляды", посвященной основателю "Коляда-театра", режиссеру, драматургу Николаю Коляде. Напомним, что 4 декабря он отметил 65-летие.

Книга стала по-настоящему народным проектом, поскольку деньги на ее печать присылали поклонники творчества Николая Коляды со всей страны как подарок на его юбилей.

Издание основано на рецензиях, разборах премиальных листов Международной премии "Евразия", репортажах с фестивалей "Коляда-Plays", зарисовках с репетиций и прогонов и, конечно, интервью, сделанных в разное время с Николаем Владимировичем Колядой, а также с его актерами и учениками.

В презентации книги примет участие сам Николай Коляда, в финале мероприятия состоится автограф-сессия.

Справка. Елена Соловьева — писатель, критик, журналист, лауреат конкурса "Новая детская книга", обладатель Гран-при премии "Рукопись года", неоднократный финалист премии им. П. П. Бажова в номинации "Мастер. Проза", лауреат премии им. Б. С. Когана в области театральной журналистики.

Напомним, что к юбилею Николая Коляды в "ОГ" вышло большое интервью с ним.